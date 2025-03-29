Там отдыхала элита и был "штаб" Мишки Япончика: как раньше выглядел ресторан "Фанкони" в Одессе

Это заведение всегда пользовалось популярностью

Одесса всегда славилась своими кафе и ресторанами. Некоторые заведения исчезают со временем, уступая место новым, но есть и те, что стали неотъемлемой частью истории города. Одним из таких легендарных мест является кафе-кондитерская "Фанкони", которая была открыта еще в 19 веке, но получила новую жизнь уже в 2000-е годы.

История "Фанкони" начинается в 1872 году, когда 33-летний швейцарец Яков Фанкони, набравшись опыта в кондитерском деле у своего дяди в Варшаве, открыл заведение на углу Екатерининской и Ланжероновской улиц. Через год к нему присоединился брат Доминик, и вскоре кафе стало известно как "кафе братьев Фанкони".

В 1877 году управление заведением перешло к их земляку Флориану Скведеру. Однако судьба оказалась жестока: в 1878 году скончался Яков, а спустя три года – Доминик. Скведер выкупил доли наследников и стал единственным владельцем. В 1894 году он провел модернизацию кафе, сделав его одним из самых современных заведений Одессы.

Кафе «Фанкони»

В "Фанкони" появились просторные залы, уютная летняя веранда и отдельный "дамский зал" с газетами и журналами. Кроме того, кафе стало одним из первых в городе с электрическим освещением.

Реклама кафе Фанкони в путеводителей, 1901 год

Удачное расположение сделало "Фанкони" местом встреч одесской элиты. Здесь решались важные сделки, творили писатели, обсуждались последние новости. Среди завсегдатаев заведения были Антон Чехов, Иван Бунин, Исаак Бабель, Фёдор Шаляпин, Сергей Уточкин.

Кондитерская Фанкони

С "Фанкони" связаны и легенды криминального мира. В начале XX века оно стало своеобразным штабом знаменитого налетчика Мишки Япончика. По одной из историй, Леонид Утесов пожаловался ему, что кто-то из его людей украл сценический фрак. Японец немедленно вернул пропажу, однако сам Утесов позже уточнял, что фрак принадлежал его товарищу. Интересно, что сам Утесов некоторое время работал в кафе чем-то вроде арт-директора, организовывал аукционы и даже продал на одном из них кандалы Григория Котовского за 300 золотых.

"Фанкони", фото до 1912 года

Однако не все истории, связанные с кафе, были веселыми. Над кондитерской находился популярный карточный клуб, где можно было в одночасье разбогатеть или потерять всё.

В 1920 году "сладкая" жизнь "Фанкони" подошла к концу. На его месте открылся "Клуб военморов им. Лейтенанта Шмидта", а позже — столовая №68. Лишь в 2000 году кафе возродилось под историческим названием. Сегодня оно расположено на улице Европейской, 15/17, предлагая гостям блюда европейской, центральноевропейской кухни и суши.