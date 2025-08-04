Его называли "грозой Одессы": где похоронен налетчик Мишка Япончик, которого убили в 27 лет

Бандит воевал против УНР, но потом понял, что ошибся

В этот день проходят 106-я годовщина со дня смерти известного одесского налетчика Мишки Япончика. Он получил такое прозвище за характерный разрез глаз. Япончик запомнился тем, что организовал банду нападающих, за что его называли "грозой Одессы". Также мы рассказывали про серийного убийцу Юрия Кузьменко, которого боялась вся страна.

"Телеграф" расскажет больше о деятельности налетчика, чем еще успел отличиться, а также при каких обстоятельствах умер.

Что известно о Мишке Япончике

Мойша-Яков Винницкий родился в Одессе в 1981 году. Он появился на свет в еврейской семье извозчика-биндюжника. Отец Мойши рано погиб, так что парень начал работать переплетчиком. Однако Винницкий быстро понял, что рабочая жизнь его не устраивает.

Так в 1905 году Мойша присоединился к отряду анархистов-террористов. Был осужден за убийство полицмейстера Михайловского участка. Когда вышел на свободу, парень собрал большую банду нападающих. За свою криминальную деятельность его называли "грозой Одессы". Также парень получил прозвище "Мишка Япончик" за разрез глаз.

Мишка Япончик, фото из сети

Банда во главе с Япончиком устраивала ограбление по всей Одессе. В частности, они обокрали Румынский игровой клуб, магазин Гольдштейна и сахарозаводчика Гепнера. Впоследствии Мишка основал Еврейскую революционную дружину самообороны, которая якобы должна была защищаться от возможных погромов. Также он призвал грабить "лишь буржуазию и офицеров".

В 1917 году в Одессе "обдиралисты" — именно так называли грабителей, устроили взрыв на Дерибасовской улице, чтобы люди прекратили самосуды над бандитами. Вскоре они захватили публичный дом Айзенберга на Дворянской и сделали его своим штабом.

В 1918 году войско Мишки вместе с большевиками, анархистами и левыми эсерами приняли участие в уличных боях. Они напали на Регистрационное бюро полиции и уничтожили картотеку на 16 тысяч одесских заключенных. Именно Япончик устроил нападение на Одесскую тюрьму, из-за чего многие заключенные сбежали.

Мишка Япончик был "грозой Одессы", фото "Штуки-дрюки"

В 1919 году Япончик сотрудничал с большевистским подпольем. Вскоре налетчик стал заниматься похищениями людей и рэкетом. Предпринимателей, которые не соглашались платить "налог", убивали. Речь идет о Масмане, Литеймане и Энгеле.

Также Япончик руководил советским бронепоездом №870932, который действовал против войск атамана Никифора Григорьева. Похищенные средства мужчина вложил в покупку роскошной гостиницы в Одессе. В заведении действовали казино и публичный дом.

Мишка Япончик занимался рэкетом и налетами на организации, фото из сети

В 1919 году Япончик создал отряд в составе 3-й украинской армии, впоследствии ставший 54-м советским революционным полком имени Ленина. В него вошли одесские уголовники, анархисты и студенты. Полк направили сражаться с войсками УНР, для этого Япончику даже вручили серебряную саблю и красное знамя. В то же время дезертирство бойцов началось еще до отправки на фронт. С 2202 осталось только 704 бойца.

Сначала отряду Япончика удалось совершить удачную атаку на бойцов УНР, но впоследствии красноармейцы потерпели поражение. Среди них был и сам Мишка. При попытке вернуться в Одессу мужчина оказался в засаде чекистов в Вознесенске. Его убил во время ареста военный комиссар Никифор Урсулов, которого отметили за это орденом Красного Знамени. Япончику было всего 27 лет.

Могила Мишки Япончика

В 2004 году вице-мэр Вознесенска Василий Федоров предложил установить памятник одесскому бандиту. Гранит для монумента привезли из Александровского карьера. Мемориал подписали вот так:

На этом месте был расстрелян и похоронен Мойша Яков Вольфович Винницкий (Мишка Япончик). Он был "королем одесских биндюжников" и командиром 54-го Ленинского стрелкового полка. О нем в те бурные времена ходило много легенд.

Установка памятника Япончику вызвала возмущение у людей, учитывая его нападения, убийства людей и рэкет. Впоследствии местные власти убрали из таблички упоминание о Ленине. В 2012 году мемориальная доска была повреждена неизвестными. Вскоре она была восстановлена, но уже без портрета Япончика. Памятник имеет вид обычной гранитной глыбы, окруженной камнями.

Могила Мишки Япончика, фото ua.igotoworld.com

Памятник Мишке Япончику, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез черниговский "маньяк с лопатой" Александр Сергов. Его называли последователем Гитлера.