Молодой картофель с металлическим привкусом: как его правильно готовить

В молодой картошке есть витамин С, калий и клетчатка

Сезон молодого картофеля уже начался. Но иногда после первой же ложки вареной картошки на языке остаётся металлическое послевкусие. Это не всегда свидетельствует об испорченном продукте. Рассказываем, почему так происходит и что с этим делать.

Почему у картошки металлический привкус

Молодой картофель по своему составу отличается от зрелого. В нём больше воды и меньше крахмала, поэтому вкус более резкий и как бы незавершённый. Именно это нередко воспринимается как металлическое послевкусие.

Второй важный фактор — почва. Выращенный в земле с высоким содержанием железа, меди или марганца картофель впитывает эти минералы и приобретает едва уловимые металлические нотки. Одни люди их почти не замечают, а для других они очень выражены.

Значение имеет и то, чем удобряли растение. Избыток азотных удобрений влияет на химический состав клубней и может усиливать специфическое послевкусие. Ну и наконец: молодой картофель, собранный очень рано, просто не успевает "стабилизировать" свой вкус.

Когда стоит насторожиться

В большинстве случаев металлический привкус — это не повод для беспокойства. Но бывают ситуации, когда лучше перестраховаться.

Если к металлическому вкусу добавляется явная горечь — это уже сигнал. Горечь может указывать на повышенное содержание гликоалкалоидов, в частности соланина — природного защитного вещества растения, объясняют на портале Pysznosci. Особенно много его в позеленевшем картофеле или в клубнях, которые хранились неправильно.

Молодая картошка. Фото: Сегодня

Такой картофель лучше не есть. Особенно если под кожурой есть зеленоватый оттенок, а сами клубни мягкие или сморщенные.

Также стоит знать, что приготовление в алюминиевой посуде и контакт с некоторыми металлами дополнительно усиливают "металлический" эффект.

Как уменьшить неприятный привкус картофеля