Молодой картофель с металлическим привкусом: как его правильно готовить
В молодой картошке есть витамин С, калий и клетчатка
Сезон молодого картофеля уже начался. Но иногда после первой же ложки вареной картошки на языке остаётся металлическое послевкусие. Это не всегда свидетельствует об испорченном продукте. Рассказываем, почему так происходит и что с этим делать.
Почему у картошки металлический привкус
Молодой картофель по своему составу отличается от зрелого. В нём больше воды и меньше крахмала, поэтому вкус более резкий и как бы незавершённый. Именно это нередко воспринимается как металлическое послевкусие.
Второй важный фактор — почва. Выращенный в земле с высоким содержанием железа, меди или марганца картофель впитывает эти минералы и приобретает едва уловимые металлические нотки. Одни люди их почти не замечают, а для других они очень выражены.
Значение имеет и то, чем удобряли растение. Избыток азотных удобрений влияет на химический состав клубней и может усиливать специфическое послевкусие. Ну и наконец: молодой картофель, собранный очень рано, просто не успевает "стабилизировать" свой вкус.
Когда стоит насторожиться
В большинстве случаев металлический привкус — это не повод для беспокойства. Но бывают ситуации, когда лучше перестраховаться.
Если к металлическому вкусу добавляется явная горечь — это уже сигнал. Горечь может указывать на повышенное содержание гликоалкалоидов, в частности соланина — природного защитного вещества растения, объясняют на портале Pysznosci. Особенно много его в позеленевшем картофеле или в клубнях, которые хранились неправильно.
Такой картофель лучше не есть. Особенно если под кожурой есть зеленоватый оттенок, а сами клубни мягкие или сморщенные.
Также стоит знать, что приготовление в алюминиевой посуде и контакт с некоторыми металлами дополнительно усиливают "металлический" эффект.
Как уменьшить неприятный привкус картофеля
- Тщательно мойте клубни перед приготовлением.
- Снимайте тонкую кожуру — особенно если не уверены в происхождении картофеля.
- Варите в чистой воде, не добавляя соль в самом начале.