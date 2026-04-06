Кошелек на замок: этим трем знакам китайского гороскопа придется экономить до конца апреля

Не всем повезет в финансовом плане в апреле 2026 года

Апрель 2026 года под покровительством Огненной Лошади — время стремительное и импульсивное. Для некоторых знаков китайского гороскопа второй месяц весны станет временем финансовых трудностей и экономии.

"Телеграф" рассказывает, кому по восточному гороскопу стоит держать кошелек на замке во второй месяц весны.

Как оказалось, в списке три знака китайского гороскопа — это Крыса, Тигр и Дракон. Об этом пишет China Explorer Tour.

Крыса

Для Крыс апрель станет месяцем "проверки на прочность", особенно в финансовой сфере. Возможны ошибки в расчетах, неудачные покупки или потери прибыли. Ваша врожденная осторожность может подвести из-за спешки или внешнего давления. Поэтому лучше воздерживаться от рискованных сделок, крупных покупок и кредитов. И самое главное — тщательно проверяйте все документы, связанные с деньгами.

Тигр

Представители этого знака восточного гороскопа могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за излишней самоуверенности. Вам захочется двигаться быстрее и стремительнее, однако именно это желание может стать источником денежных проблем. Импульсивные траты и покупка имиджевых вещей могут загнать вас в финансовую яму. Поэтому до конца апреля лучше включить режим жесткой экономии. А уже к лету ситуация с деньгами наладится.

Дракон

Для Драконов апрель может стать периодом задержек. Те денежные поступления, на которые вы рассчитывали (премии, выплаты, возврат долгов), могут отложиться на неопределенный срок. Поэтому уже сейчас позаботьтесь о финансовой "подушке безопасности". А еще избегайте любых азартных авантюр с деньгами и рискованных финансовых сделок.

