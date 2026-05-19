Проезд в Киеве самый дорогой? Сравнили цены с тремя популярными столицами Европы (инфографика)

Новость о повышении стоимости тарифа на проезд в общественном транспорте в Киеве с 8 до 30 грн вызывает вопрос: действительно ли проезд в столице Украины станет одним из самых дорогих в Европе. "Телеграф" решил сравнить цены трех популярных европейских столиц — Варшавы, Берлина и Праги.

Цены на проезд в Варшаве

В общественном транспорте Варшавы (автобусы, метро, трамваи и электрички) стоимость проезда зависит от времени действия билета и охваченной зоны. Для городской зоны (1-ая зона) стандартные цены следующие:

20-минутный: 3,40 PLN — 41,17 грн;

75-минутный (с пересадками): 4,40 PLN — 53,28 грн;

90-минутный (на 1-ю и 2-ю зоны): 7,00 PLN — 84,77 грн;

Суточный (24 часа, 1 зона): 15,00 PLN — 181,65 грн.

При этом студенты до 26 лет при наличии международного студенческого билета ISIC или польской студенческой легитимации, а также дети и пенсионеры имеют право на скидку 50% (например, 75-минутный билет стоит 2,20 PLN — 26,64 грн)

Цены на проезд в Берлине

В столице Германии цена билета зависит от времени и расстояния. Однако есть перевозчики с единым тарифом на всех транспортных операторов. Цены на основные билеты:

Разовый билет (на 2 часа): 4,00 евро (зона АВ) — 205,43 грн;

Билет на короткие расстояния (до 3 остановок в метро или городской электричке): 2,30 евро — 118,12 грн;

Дневной проездной (Tageskarte): 11,20 евро (зона AB) – 575,19 грн;

Месячный проездной (VBB Eco-Ticket): от 81,30 евро/мес (при годовой подписке) — 4 175,28 грн;

Deutschlandticket (месячный проездной на все виды общественного транспорта и региональные поезда по всей Германии): 63,00 евро в месяц – 3 235,46 грн.

Заметим, что Берлин поделен на тарифные зоны: A (центр), B (ближние окрестности) и C (внешние пригороды, включая Потсдам). Дети до 6 лет пользуются общественным транспортом бесплатно, а от 6 до 14 лет предусмотрены льготные билеты по сниженной цене.

Цены на проезд в Праге

Стоимость проезда в Праге зависит от времени действия билета и способа его покупки (электронные через приложение дешевле бумажных). Основные тарифы для взрослых:

30 минут: 36 CZK в приложении, 39 CZK бумажный — 76,05 и 82,39 грн соответственно;

90 минут: 46 CZK в приложении, 50 CZK бумажный — 97,17 и 105,62 грн;

24 часа (суточный): 140 CZK в приложении, 150 CZK бумажный — 295,75 и 316,87 грн;

72 часа (3 суток): 340 CZK в приложении, 350 CZK бумажный — 718,24 и 739,37 грн.

Долгосрочные проездные (фиксированные цены):

На 30 дней: 1 000 CZK — 2 112,48 грн;

На 90 дней: 2 700 CZK — 5 703,07 грн;

На 365 дней (годовой): 7 800 CZK — 1 6477,37 грн.

В Праге дети до 15 лет имеют право на бесплатный проезд, но требуется подтверждение возраста. Люди старше 65 лет также имеют право на бесплатный проезд при наличии специальной карты. Для студентов есть льгота – скидка на все тарифы 50%.

Цена на проезд в Киеве (с 15 июля)

Одна поездка в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере будет стоить 30 грн — независимо от вида транспорта. Единый билет – 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

Месячный проездной на все виды транспорта без ограничения количества поездок:

обычный — 4 875 грн,

студентам — 2 437,50 грн,

учащимся — 1 218,75 грн.

Проездные с фиксированным количеством поездок:

46 — 1 088 грн (студентам — 544 грн),

62 — 1 463 грн (731,50 грн),

92 — 2 156 грн (1 078 грн),

124 — 2 888 грн (1 444 грн).

Почасовые билеты с неограниченным количеством поездок: 24 часа — 375 грн, 48 часов — 563 грн, 72 часа — 750 грн.

Действительно ли в Киеве будет самый дорогой проезд

Анализируя три столицы Европы и Украины, можно увидеть, что разовый билет самый дешевый в Киеве. Ведь:

Варшава (20 минут) — 41,17 грн.

Прага (30 минут через приложение) — 76,05 грн.

Берлин (короткое расстояние до 3 остановок) — 118,12 грн.

Киев – 30 грн или 60 грн.

Впрочем, проездные действительно в Киеве будут значительно дороже европейских столиц. Так, суточный билет (24 часа) — самый дешевый в Варшаве (181,65 грн) и Праге (295,75 грн), в то время как в Киеве он обойдется в 375 грн.

Месячный проездной – самый дешевый в Праге (2 112,48 грн) и Берлине (3 235,46 грн). В Киеве безлимитный проездной в месяц стоит 4 875 грн, что значительно дороже других столиц.

