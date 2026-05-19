Цена агрессии для экономики России уже очевидна всем

Депутат российской Госдумы Ренат Сулейманов заявил, что России нужно завершение так называемой "СВО" (Специальная военная операция — пропагадистское название войны с Украиной). Причина экономическая, ведь война отражается на российском бюджете. Это первое подобное заявление в нижней палате российского парламента.

Свое мнение, что российская экономика не выдержит продолжительного продолжения боевых действий против Украины, он выразил российскому изданию. По его словам, 40% федерального бюджета — оборона и безопасность, поэтому о развитии или инвестициях речь не идет. "Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости: экономика их производит, но население их употребить не может", — пытается донести до избирателей очевидное Сулейманов.

Ренат Сулейманов/ Фото: Российские источники

Однако отметим, что прекратить агрессию он не призывает, хотя признает необходимость прекращения войны. Сулейманов говорит, что "дай бог, она окончится победой, а не промежуточным результатом". И хотя война стала толчком для некоторых отраслей, в то же время вызвала инфляцию, сокращение социальных расходов и т.п. Сокращать военные расходы не выход, считает госдумовец, ведь нет места куда возвращаться людям в гражданскую экономику, а еще в бюджете нуждаются "новые территории" — то, что Россия оккупировала в Украине. Там "не осталось ни домов, ни советской ирригации", — признает российский политик.

Еще четыре года тому назад риторика Сулейманова радикально отличалась. Он в 2022 году продвигал тезисы о "киевском режиме" и заявлял, что "нужно договариваться только на условиях капитуляции". Журналисты "Агентство.Новости" считают, что на риторику Сулейманова повлияло приближение выборов. Отметим, что он был избран от партии КПРФ.

Но риторика изменилась и у других депутатов. Привластные единороссы (партия "Единая Россия", составляющая большинство уже более 20 лет) также начали критиковать непопулярные меры, которые ранее поддерживали, например маркировку предметов искусства про наркотики и т.д., но пока не затрагивали тему войны.

Резкое падение рейтингов многих политсил наблюдается с февраля. Депутаты пытаются исправить ситуацию до запланированных на 20 сентября 2026 года выборов в Государственную думу РФ девятого созыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный российский блоггер, который всегда был провластным, неожиданно раскритиковал президента РФ Владимира Путина. Одним из пунктов была именно война в Украине.