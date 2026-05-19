Кто может заменить Путина в России: ИИ назвал 3 главных имени (инфографика)

Модели ИИ сходятся в оценках, но выбирают разных фаворитов

В России все больше растет недовольство политикой власти со стороны общества, поскольку война дает серьезные последствия и бьет по населению. На фоне этой весьма ожидаемой ситуации возникает логичный вопрос: кто может стать преемником нынешнего российского главы Владимира Путина, если он по той или иной причине покинет пост.

"Телеграф" решил поинтересоваться мнением искусственного интеллекта по данному вопросу. Для этого мы обратились к ChatGPT, Grok и Gemini.

Для понимания ситуации:

Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал у россиян сильнейший за 8 лет всплеск недовольства внутренней, внешней и экономической политикой Путина. Виной тому стали несбывшиеся надежды на прекращение войны в Украине, блокировки соцсетей и в целом интернета и ухудшение ситуации в экономике. Доля граждан, которых "в целом не устраивает" внутренняя политика в стране, на конец апреля достигла 36%, а это максимум с декабря 2021 года.

За четыре месяца доля недовольных увеличилась на 14 процентов. Это рекордный рост за сопоставимый период с 2018 года, когда Кремль запустил пенсионную реформу (тогда показатель вырос с 21% до 38% в течение 4 месяцев).

ChatGPT

По мнению этого ИИ, среди потенциальных фигур, которые могли бы занять место в Кремле вместо Путина, есть четыре варианта

Премьер-министр Михаил Мишустин. Его ChatGPT называет наиболее "системным" и безопасным" вариантом. У этого кандидата нет какой-то своей "фишки" в идеологии, и его не связывают с силовиками. Он выглядит как обычный чиновник, умеющий управлять. Таким образом, для влиятельных людей это может быть удобный вариант: никаких революций и без лишнего негатива.

Михаил Мишустин

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Внутри системы он – фигура с огромным авторитетом, годами направляющая потоки внутренней политики и формирующая общественное мнение. Его описывают как мастера маневрирования, способного найти общий язык с любой властью.

Сергей Кириенко

Бывший российский президент и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. У него есть опыт в президентстве, однако его образ уже настолько превратился в "телеграм-ястреба", что серьезно его не воспринимают.

Дмитрий Медведев. Фото: "Дождь"

Кто-то из силовиков. Это могут быть люди из окружения помощника президента Николая Патрушева или спецслужб. Но при таком сценарии режим окончательно переходит в жестко мобилизационное состояние.

Николай Патрушев

ИИ акцентирует, что в России преемника выбирает не общество, а узкий круг элит — силовики, крупные госкорпорации, администрация Кремля. Потому для них главным вопросом является не то, "кто нравится людям", а "кто гарантирует сохранение системы и безопасности для всех внутри".

Мнение ChatGPT / скриншот "Телеграф"

Из вышеуказанных вариантов ChatGPT считает наиболее вероятным преемником Михаила Мишустина.

Мнение ChatGPT / скриншот "Телеграф"

Grok

Цифровой разум также называет несколько основных вариантов, но уже добавляя новые имена.

Михаил Мишустин: Премьер-министр Михаил Мишустин рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов. У него есть технократический подход и управленческий опыт, сфокусированный на экономических вопросах и преодолении санкционного давления. В случае непредвиденных обстоятельств, он по конституции может временно исполнять обязанности президента. Однако его позиция представляется менее агрессивной по сравнению с Владимиром Путиным. Он может стать фигурой для проведения "мягкой" стабилизации.

Премьер-министр Михаил Мишустин рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов. У него есть технократический подход и управленческий опыт, сфокусированный на экономических вопросах и преодолении санкционного давления. В случае непредвиденных обстоятельств, он по конституции может временно исполнять обязанности президента. Однако его позиция представляется менее агрессивной по сравнению с Владимиром Путиным. Он может стать фигурой для проведения "мягкой" стабилизации. Алексей Дюмин, ранее занимавший пост личного телохранителя Владимира Путина, а ныне являющийся губернатором и занимающий другие значимые позиции, отличается высокой степенью лояльности. Его опыт в силовых структурах и участие в "спецоперациях" делают его заметной фигурой. Многие эксперты считают его одним из главных претендентов, во многом благодаря его тесным личным связям с Путиным.

Алексей Дюмин

Мэр Москвы Сергей Собянин зарекомендовал себя как эффективный управленец. Несмотря на его "цивилизованный" имидж, он демонстрирует преданность существующей системе. Собянин хорошо подходит для поддержания текущего положения дел.

Сергей Собянин

Прочие кандидаты: Среди других потенциальных фигур упоминаются Дмитрий Патрушев (сын Николая Патрушева) и министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также Сергей Кириенко. Следует отметить, что представители силовых ведомств, такие как Патрушевы, могут выступать за более жесткую политическую линию.

Дмитрий Патрушев

Андрей Белоусов

Наиболее вероятным кандидатом ИИ считает Михаила Мишустина.

Мнение ИИ Grok / скриншот "Телеграф"

Мнение ИИ Grok / скриншот "Телеграф"

Gemini

Этот искусственный интеллект называет те же имена, которые уже были описаны выше. Однако данный рейтинг отличается выбором лидера. На первом месте оказался не Михаил Мишустин.

Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин . ИИ объясняет, что Путин полностью доверяет Дюмину как личности. Имея генеральское звание, он пользуется уважением среди силовых структур, в частности, ФСБ и ФСО, которые считают его "своим". Его роль в командовании Силами специальных операций во время аннексии Крыма в 2014 году также придает ему авторитет среди радикально настроенных групп. Дюмин является идеальным кандидатом на роль "преемника-защитника". Он мог бы обеспечить безопасность семьи Путина и его ближайшего окружения.

. ИИ объясняет, что Путин полностью доверяет Дюмину как личности. Имея генеральское звание, он пользуется уважением среди силовых структур, в частности, ФСБ и ФСО, которые считают его "своим". Его роль в командовании Силами специальных операций во время аннексии Крыма в 2014 году также придает ему авторитет среди радикально настроенных групп. Дюмин является идеальным кандидатом на роль "преемника-защитника". Он мог бы обеспечить безопасность семьи Путина и его ближайшего окружения. Премьер-министр Михаил Мишустин . Согласно российской конституции, в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей или его внезапной смерти, премьер-министр временно берет на себя полномочия на 90 дней до проведения выборов. Он может возглавить страну как по плановому, так и по неожиданному сценарию. Большой бизнес и гражданские чиновники поддержат его как фигуру, способную начать переговоры с Западом по стабилизации экономики. Однако, поскольку у Мишустина нет собственной силовой базы, его власть будет зависеть от сотрудничества с силовыми структурами.

. Согласно российской конституции, в случае невозможности исполнения президентом своих обязанностей или его внезапной смерти, премьер-министр временно берет на себя полномочия на 90 дней до проведения выборов. Он может возглавить страну как по плановому, так и по неожиданному сценарию. Большой бизнес и гражданские чиновники поддержат его как фигуру, способную начать переговоры с Западом по стабилизации экономики. Однако, поскольку у Мишустина нет собственной силовой базы, его власть будет зависеть от сотрудничества с силовыми структурами. Вицепремьер-министр Дмитрий Патрушев. Этот сценарий возможен при максимальном усилении контроля и подавлении любого внутреннего недовольства. Если Кремль решит всецело игнорировать настроения россиян и строить дальше закрытую милитаризованную диктатуру, Патрушев может стать ключевой фигурой.

Мнение ИИ Gemini / скриншот "Телеграф"

Наиболее вероятный вариант, как полагает Gemini, в текущем политическом раскладе это Алексей Дюмин.

Мнение ИИ Gemini / скриншот "Телеграф"

Итог

Все три ИИ дали разные оценки, они все же сходятся в одном: наиболее вероятный сценарий для России — это не смена курса, а попытка сохранить существующую систему власти через максимально управляемого преемника.

Так, главными фаворитами оказались Михаил Мишустин и Алексей Дюмин. Первый ассоциируется с попыткой стабилизации и сохранения управляемости без резких потрясений, второй — с усилением влияния силовиков и мобилизационной модели РФ.

Кто может занять место Путина. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие 6 политиков поддерживаюют Путина в Европе.