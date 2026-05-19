В молодежных центрах по всей стране стартовал просветительский проект о военном мужестве и победе, — Игнат Коробко

Образовательный проект "Знай свою Украину" совместно с художниками команды Pictoric и при поддержке Министерства молодежи и спорта начали просветительскую инициативу для молодежных центров по всей стране — они получат серию плакатов, посвященных украинской воинской традиции. Об этом сообщил меценат и соавтор проекта Игнат Коробко.

"Команда "Знай свою Украину" совместно с художниками и художницами Pictoric создали 10 плакатов, иллюстрирующих украинские народные пословицы и поговорки, связанные с казацкой доблестью и воинской победой. Серия постеров "Чья отвага, того и преимущество" будет украшать просторы более 20 молодежных центров Министерства молодежи и спорта по всей Украине", — рассказал Игнат Коробко.

По его словам, молодежные центры могут использовать плакаты как полноценную выставку или отдельные элементы во время образовательных, культурных и просветительских событий.

"Эта выставка — о ценностях, которые формировали украинцев поколениями: смелость, достоинство, силу духа, ответственность и любовь к своей земле. Сегодня такие смыслы особенно важны для молодежи, так как они помогают не терять связь с собственной культурой, историей и национальной идентичностью", — отметил Игнат Коробко.

"Знай свою Украину" — это образовательный проект о традиционной украинской культуре, который в партнерстве с культурными институтами создает онлайн-курсы и практические материалы для школ, педагогов и широкой аудитории. Образовательные курсы проекта, посвященные праздникам Покрова и Рождество, уже прошли более 18 тысяч участников.