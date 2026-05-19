Автомобилисты обматывают ключи фольгой: почему новая "эпидемия" захватывает мир

Лайфхак действительно может уберечь владельца

Автомобилисты по всему миру стали массово обматывать свои ключи фольгой. Странный тренд, как оказалось, на самом деле является полезным лайфхаком, который может спасти от угона транспортного средства.

Об этом пишет Ok Diario. По словам журналистов, за специфическим трюком стоит вполне логичное техническое объяснение.

Дело в том, что большинство современных автомобилей сейчас оснащаются технологией бесключевого доступа (автомобиль открывается и готов к работе, когда владелец с ключом, который посылает радиосигналы, подходит к автомобилю). Она является удобным решением, но к ней, к сожалению, уже приспособились преступники.

Как работает схема автоугона машины с бесключевым доступом

В Европе многие ключи работают на частотах около 433,92 мегагерц, диапазоне, который можно перехватить и усилить с помощью относительно доступных электронных устройств. Именно здесь вступает в игру хорошо известная "ретрансляционная атака", один из самых распространенных методов угона автомобилей без ключей.

Ретрансляционная атака обычно осуществляется двумя людьми. Один из них располагается рядом с автомобилем с приемником, а другой пытается перехватить сигнал ключа снаружи дома. Даже если брелок находится внутри дома, устройство усиливает сигнал и передает его на автомобиль. Затем автомобиль интерпретирует, что ключ находится рядом, и автоматически разблокируется. Во многих случаях воры могут даже завести автомобиль и уехать за считанные секунды, не разбивая окна и не взламывая замки.

Как работает лайфхак с фольгой

Хотя это может показаться импровизированным интернет-трюком, алюминиевая фольга действительно может помочь блокировать радиосигнал пульта дистанционного управления. Причина связана с так называемым эффектом "клетки Фарадея" — проводящей структурой, способной препятствовать проникновению или выходу электромагнитных волн из замкнутого пространства.

Когда брелок полностью обернут, излучаемый им сигнал значительно ослабевает или даже исчезает, что затрудняет его прием ретрансляционным устройством извне дома.

