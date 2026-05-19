Меню McDonald’s подорожало на глазах: что стоит уже 300 гривен (фото)

Как изменились цены всего за месяц

Цены в ресторанах McDonald’s в Украине снова выросли – часть популярных позиций подорожала уже на 20-30 гривен только за последний месяц.

Больше всего изменения коснулись бургеров, картофеля фри и комбо-наборов. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Как изменились цены

Согласно обновленным ценам, например, "Биг Мак" подорожал со 129-135 грн в апреле до 149-159 грн в мае 2026 года. Таким образом, рост составил до 25 гривен. "Дабл Биг Тейсти" прибавил в цене примерно столько же — теперь его продают за 265-279 грн вместо 245-255 грн. Подорожали и более доступные позиции: Чизбургер вырос в цене на 5–10 грн, а МакЧикен — примерно на 10–15 грн.

Заметно изменились и цены на картофель фри. Если еще в апреле маленькая порция стоила 49–55 грн, то сейчас уже 59–65 грн. Большой картофель фри поднялся до 95–105 грн. Комбо-наборы также стали более дорогими: "Биг Мак Меню" теперь стоит почти 300 грн. Цена на него выросла больше всего — на 30 гривен.

Из напитков на 5-10 гривен подорожала Coca-Cola средняя, а из десертов – на 5-15 гривен Макфлури.

Как выросли цены на меню McDonald’s в период апреля-мая 2026

Для сравнения, инфографика "Телеграфа" показывала, что в течение мая-октября 2025 цены росли значительно медленнее. Тогда "Биг Мак" подорожал всего со 129 до 135 грн, "Чизбургер" — с 67 до 69 грн, а "Мак Чикен" — со 112 до 115 грн. Больше всего тогда прибавил в цене картофель фри: большая порция выросла с 69 до 82 грн.

Сколько стоили бургеры, картофель фри и нагетсы в McDonald’s в период мая-октября 2026

Нынешнее повышение выглядит значительно более ощутимым. Если в 2025 году большинство позиций дорожало на 2–10 грн за несколько месяцев, то теперь отдельные бургеры и меню прибавили более 20 грн только за короткий период.

В то же время, некоторые категории почти не изменились в цене. В частности, соусы, вода и часть десертов остались примерно на том же уровне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит собрать полную коллекцию чашек из Friends-меню в McDonald’s.