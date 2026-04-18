"Мы тебя убьем": беглец Потап пожаловался на угрозы, сидя в Майами (видео)

Артист стал участником форума инфлюэнсеров и говорил на русском языке

Известный украинский исполнитель-беглец Потап, который с начала полномасштабной войны не появляется в Украине, неожиданно засветился с Настей Каменских в Майами. Звездные супруги стали хедлайнерами и спикерами Miami Media Forum, где собрались российские и украинские инфлюэнсеры и блогеры.

В сети распространилось видео с выступления Потапа в рамках форума на русском языке. В нем он рассказал, что получает не только хейт в соцсетях, но и прямые угрозы. По словам рэпера, ему буквально угрожают убийством.

Потап и Настя Каменских. Фото: https://www.instagram.com/kamenskux/

Я очень переживал. Это все неприятно. Меня не просто хейтят, там же несется такое. Мне присылают: "Мы тебя убьем, твоя семья сгорит". Мне угрожают: "Мы знаем, где ты живешь", присылают геолокации рассказал Потап на сцене медиафорума

Отметим, что Алексей Потапенко и его жена Настя Каменских в последние годы живут за границей — в Испании и США. И если певица еще время от времени бывает в Киеве, то ее муж только один раз приезжал в Украину с начала полномасштабной войны и даже дал интервью на телевидении. Теперь они все активнее строят карьеру за рубежом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит единственный сын Потапа и Ирины Горовой. Он уже на две головы выше матери.