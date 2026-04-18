"Ми тебе вб’ємо": втікач Потап поскаржився на погрози, сидячи в Майамі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Артист став учасником форуму інфлюенсерів та розмовляв російською мовою
Відомий український виконавець-втікач Потап, який з початку повномасштабної війни не з’являється в Україні, несподівано засвітився з Настею Каменських у Маямі. Зіркове подружжя стало хедлайнерами та спікерами Miami Media Forum, де зібралися російські та українські інфлюенсери та блогери.
У мережі поширилося відео з виступу Потапа у рамках форуму російською мовою. У ньому він розповів, що отримує не лише хейт у соцмережах, а й прямі погрози. За словами репера, йому буквально загрожують убивством.
Я дуже переживав. Це все неприємно. Мене не просто хейтять, там же несеться таке... Мені надсилають: "Ми тебе вб’ємо, твоя сім’я згорить". Мені погрожують: "Ми знаємо, де ти живеш", надсилають геолокації
Зазначимо, що Олексій Потапенко та його дружина Настя Каменських останніми роками живуть за кордоном – в Іспанії та США. І якщо співачка ще час від часу буває у Києві, то її чоловік лише один раз приїжджав до України з початку повномасштабної війни та навіть дав інтерв’ю на телебаченні. Тепер вони дедалі активніше будують кар’єру за кордоном.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає єдиний син Потапа та Ірини Горової. Він уже на дві голови вищий за матір.