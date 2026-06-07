Все дело в качестве продуктов? Как "АТБ" удается удерживать низкие цены по сравнению с другими

Как "АТБ" удается быть дешевым

Многие покупатели замечают, что цены в "АТБ" часто ниже, чем во многих других сетях. За этим стоит не случайность, а продуманная система работы, которая позволяет супермаркету удерживать доступную стоимость товаров.

"АТБ" работает по модели дискаунтера, сочетая большие объемы продаж с сокращением расходов. Это позволяет поддерживать широкий ассортимент товаров, в частности собственных торговых марок, которые часто дешевле брендовых аналогов, как написали в "kherson".

Особое внимание покупателей привлекают регулярные акции и специальные предложения. Популярностью пользуются скидки на вторую единицу товара, временное снижение цен и еженедельные каталоги акций. Для постоянных клиентов доступны программы лояльности и персональные предложения через мобильное приложение.

Сеть также активно развивает онлайн-сервисы. Покупатели могут оформить заказы через интернет и забрать его в магазине или воспользоваться доставкой. Такой формат позволяет экономить не только деньги, но и время, особенно актуально для жителей крупных городов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему большинство касс в "АТБ" всегда закрыты.