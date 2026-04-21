Маскарпоне подешевел почти на 100 грн: как приготовить из него нежный десерт (видео)

Наталья Граковская
Из маскарпоне получается вкусный десерт.

Этот шоколадный торт с маскарпоне и бананом готовится без муки и сахара

Если вы ищете шоколадный торт без муки и сахара, который получается нежным, насыщенным и готовится без лишних усилий, этот рецепт с маскарпоне и бананом — именно то, что нужно. Банан в этом десерте выступает не только как натуральный подсластитель, но и помогает создать мягкую, почти кремовую текстуру. Маскарпоне делает десерт более насыщенным и деликатным, а темный шоколад придает глубину вкусу. Благодаря кукурузному крахмалу торт держит форму, оставаясь при этом влажным внутри.

Сейчас в сети супермаркетов Novus действует акция на маскарпоне: сыр можно купить со скидкой 53% — за 89,99 грн вместо 189 грн за 250 г, что позволяет сэкономить 99,01 грн. Это особенно выгодно, учитывая, что маскарпоне — один из самых дорогих ингредиентов в рецепте.

Скидка на маскарпоне в супермаркетах Novus

Как приготовить торт из маскарпоне

Ингредиенты

  • 250 г маскарпоне
  • 3 яйца
  • 1 спелый банан
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 30 мл воды
  • 200 г темного шоколада
  • 20 г шоколадной стружки (для посыпки)

Способ приготовления

  1. Выложите маскарпоне в миску и по одному добавьте все яйца, взбивая смесь миксером.
  2. Разрежьте банан и разомните его в однородную пасту. Добавьте ее к смеси яиц и маскарпоне и снова взбейте.
  3. В небольшой миске смешайте кукурузный крахмал с водой до получения однородной жидкости без комочков. Вылейте эту смесь в тесто и взбейте.
  4. Разломайте темный шоколад и медленно растопите его на водяной бане. Вылейте растопленный шоколад в приготовленное тесто и еще раз тщательно перемешайте миксером.
  5. Вылейте готовое тесто в круглую форму для выпечки (диаметром 20-22 см), выстланную пергаментной бумагой.
  6. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 30-35 минут .
  7. Примерно через 15 минут после извлечения из духовки, когда пирог немного осядет и его поверхность застынет, посыпьте сверху шоколадной стружкой.

Перед подачей и нарезкой дайте торту полностью остыть, чтобы он приобрел нужную кремовую консистенцию. Шоколадный торт с маскарпоне и бананом хорошо подходит и к чашке кофе, и несладкого чая. При желании на тарелку с десертом можно добавить свежие ягоды или ломтики банана.

