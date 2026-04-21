Маскарпоне подешевел почти на 100 грн: как приготовить из него нежный десерт (видео)

Этот шоколадный торт с маскарпоне и бананом готовится без муки и сахара

Если вы ищете шоколадный торт без муки и сахара, который получается нежным, насыщенным и готовится без лишних усилий, этот рецепт с маскарпоне и бананом — именно то, что нужно. Банан в этом десерте выступает не только как натуральный подсластитель, но и помогает создать мягкую, почти кремовую текстуру. Маскарпоне делает десерт более насыщенным и деликатным, а темный шоколад придает глубину вкусу. Благодаря кукурузному крахмалу торт держит форму, оставаясь при этом влажным внутри.

Как приготовить торт из маскарпоне

Ингредиенты

250 г маскарпоне

3 яйца

1 спелый банан

40 г кукурузного крахмала

30 мл воды

200 г темного шоколада

20 г шоколадной стружки (для посыпки)

Способ приготовления

Выложите маскарпоне в миску и по одному добавьте все яйца, взбивая смесь миксером. Разрежьте банан и разомните его в однородную пасту. Добавьте ее к смеси яиц и маскарпоне и снова взбейте. В небольшой миске смешайте кукурузный крахмал с водой до получения однородной жидкости без комочков. Вылейте эту смесь в тесто и взбейте. Разломайте темный шоколад и медленно растопите его на водяной бане. Вылейте растопленный шоколад в приготовленное тесто и еще раз тщательно перемешайте миксером. Вылейте готовое тесто в круглую форму для выпечки (диаметром 20-22 см), выстланную пергаментной бумагой. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 °C примерно 30-35 минут . Примерно через 15 минут после извлечения из духовки, когда пирог немного осядет и его поверхность застынет, посыпьте сверху шоколадной стружкой.

Перед подачей и нарезкой дайте торту полностью остыть, чтобы он приобрел нужную кремовую консистенцию. Шоколадный торт с маскарпоне и бананом хорошо подходит и к чашке кофе, и несладкого чая. При желании на тарелку с десертом можно добавить свежие ягоды или ломтики банана.