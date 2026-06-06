Гигантская "золотая рыбка": мужчина показал необычный улов и вызвал споры в TikTok (видео)

В сети гадают, что за монстра поймали на Львовщине

Украинец поймал настоящего великана и отпустил его в воду. На крючок попалась огромная "золотая рыбка".

Соответствующее видео автор опубликовал в ТикТок на канале carpfishing_rivne. Счастливчик не рассказал, где была рыбалка, только отметил Львов.

Точный вес, как и размер чудо-рыбы также неизвестен, но по виду он превышает 10 кг. Можно оценить его на видео. Монстра экзотического цвета вытаскивали подсакой вдвоем.

После фотосессии мужчина отпустил рыбу в воду. "Удачи тебе, чувак, живи", – напутствовал он.

В комментариях разгорелся спор из-за необычного вида и цвета рыбы, которую рыбак назвал карпом. Несколько человек предположили, что это толстолобик, другие писали, что карп кои.

– Я такую рыбу не видела. Это не карп, а какая-то ценная порода.

– Толстолоб – обычная рыба после чистки от зелени и планктона.

– А это точно не в Чорнобыле?

– Кои?

– Это не карп, а толстолобик.

– Это что смесь толстолобика и кои?

Ранее украинскому рыбаку удалось выловить одну из необычных и малоизученных пресноводных рыб — линя. Она известна своей уникальной способностью изменять цвет прямо на воздухе.