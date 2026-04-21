Маскарпоне подешевшав майже на 100 грн: як приготувати з нього ніжний десерт (відео)

Цей шоколадний торт з маскарпоне та бананом готується без борошна та цукру.

Якщо ви шукаєте шоколадний торт без борошна та цукру, який виходить ніжним, насиченим і готується без зайвих зусиль, цей рецепт із маскарпоне та бананом — саме те, що потрібно. Банан у цьому десерті виступає не лише як натуральний підсолоджувач, а й допомагає створити м'яку, майже кремову текстуру. Маскарпоне робить десерт більш насиченим і делікатним, а темний шоколад надає глибини смаку. Завдяки кукурудзяному крохмалю торт тримає форму, залишаючись при цьому вологим усередині.

Як приготувати торт з маскарпоне

Інгредієнти

250 г маскарпоне

3 яйця

1 стиглий банан

40 г кукурудзяного крохмалю

30 мл води

200 г темного шоколаду

20 г шоколадної стружки (для посипання)

Спосіб приготування

Викладіть маскарпоне в миску і по одному додайте всі яйця, збиваючи суміш міксером. Розріжте банан і розімніть його в однорідну пасту. Додайте її до суміші яєць і маскарпоне та знову збийте. У невеличкій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль із водою до отримання однорідної рідини без грудочок. Вилийте цю суміш у тісто і збийте. Розламайте темний шоколад і повільно розтопіть його на водяній бані. Вилийте розтоплений шоколад у приготоване тісто і ще раз ретельно перемішайте міксером. Вилийте готове тісто в круглу форму для випікання (діаметром 20-22 см), вистелену пергаментним папером. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180°C приблизно 30-35 хвилин. Приблизно через 15 хвилин після виймання з духовки, коли пиріг трохи осяде і його поверхня застигне, посипте зверху шоколадною стружкою.

Перед подачею та нарізанням дайте торту повністю охолонути, щоб він набув потрібної кремової консистенції. Шоколадний торт із маскарпоне та бананом добре смакує і до філіжанки кави, і до несолодкого чаю. За бажанням на тарілку з десертом можна додати свіжі ягоди або скибочки банана.