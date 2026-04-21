Маскарпоне подешевшав майже на 100 грн: як приготувати з нього ніжний десерт (відео)
Цей шоколадний торт з маскарпоне та бананом готується без борошна та цукру.
Якщо ви шукаєте шоколадний торт без борошна та цукру, який виходить ніжним, насиченим і готується без зайвих зусиль, цей рецепт із маскарпоне та бананом — саме те, що потрібно. Банан у цьому десерті виступає не лише як натуральний підсолоджувач, а й допомагає створити м'яку, майже кремову текстуру. Маскарпоне робить десерт більш насиченим і делікатним, а темний шоколад надає глибини смаку. Завдяки кукурудзяному крохмалю торт тримає форму, залишаючись при цьому вологим усередині.
Зараз у мережі супермаркетів Novus діє акція на маскарпоне: сир можна купити зі знижкою 53% — за 89,99 грн. замість 189 грн. за 250 г, що дозволяє заощадити 99,01 грн. Це особливо вигідно, враховуючи, що маскарпоне – один із найдорожчих інгредієнтів у рецепті.
Як приготувати торт з маскарпоне
Інгредієнти
- 250 г маскарпоне
- 3 яйця
- 1 стиглий банан
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 30 мл води
- 200 г темного шоколаду
- 20 г шоколадної стружки (для посипання)
Спосіб приготування
- Викладіть маскарпоне в миску і по одному додайте всі яйця, збиваючи суміш міксером.
- Розріжте банан і розімніть його в однорідну пасту. Додайте її до суміші яєць і маскарпоне та знову збийте.
- У невеличкій мисці змішайте кукурудзяний крохмаль із водою до отримання однорідної рідини без грудочок. Вилийте цю суміш у тісто і збийте.
- Розламайте темний шоколад і повільно розтопіть його на водяній бані. Вилийте розтоплений шоколад у приготоване тісто і ще раз ретельно перемішайте міксером.
- Вилийте готове тісто в круглу форму для випікання (діаметром 20-22 см), вистелену пергаментним папером.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180°C приблизно 30-35 хвилин.
- Приблизно через 15 хвилин після виймання з духовки, коли пиріг трохи осяде і його поверхня застигне, посипте зверху шоколадною стружкою.
Перед подачею та нарізанням дайте торту повністю охолонути, щоб він набув потрібної кремової консистенції. Шоколадний торт із маскарпоне та бананом добре смакує і до філіжанки кави, і до несолодкого чаю. За бажанням на тарілку з десертом можна додати свіжі ягоди або скибочки банана.