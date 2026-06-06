Пышные цветы до октября. Украинка рассказала секрет красивых петуний и сурфиний (видео)

Дело не только в почве и удобрении

Многие хозяйки уже летом замечают, что их цветы в горшках начинают увядать и засыхать. Особенно это касается сурфиний и петуний, но некоторые правила могут легко исправить ситуацию.

Как рассказала блогер Татьяна в Instagram, для красивых и пышных цветов не нужно иметь много удобрений или проводить какие-то тяжелые манипуляции. Главное своевременно пересаживать и обрезать.

"Секрет хороших сурфиний и петуний в больших горшках, качественном грунте и удобрении", — говорит женщина.

По ее словам, эти два вида цветков нужно регулярно пересаживать в большие горшки по мере нарастания зеленой массы и корней. Особенно важно пересадить цветок сразу после покупки. Лучшим вариантом будет пересадить в торф с хорошим дренажом. Ведь для сурфиний и петуний нужна рыхлая, легкая, влагосодержащая и питательная почва со слабокислым или нейтральным показателем кислотности (pH 5,5 — 6,5).

Также важно регулярно обрезать все цветоносы. При этом чем больше срезать, тем пышнее будет куст на следующее цветение. Петунии и сурфинии могут радовать цветами все лето, но их нужно регулярно удобрять, поливать и защищать от палящего солнца.

Пользователи в комментариях уже отметили, что блогер дала хорошие рекомендации. Хотя некоторые добавили, что обычно обрезать сильно цветы жалко, особенно когда еще есть красивые цветоносы. Люди писали:

Хорошие рекомендации.

Мне всегда жаль обрезать, но вижу, что в этом году, пожалуй, обрежу.

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