Где в Украине живет форель и почему ее нельзя поселить в других водоемах: объяснение ихтиолога

Форель — пресноводные оседлые формы видов рыб из семейства лососевых

Форель является холодолюбивым видом, в Украине живет в горных водоемах Карпат. Она нуждается в чистой прохладной воде, поэтому не может распространиться в других водоемах Украины, где вода для нее слишком теплая.

Об этом "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиолог Юлия Куцоконь. По ее словам, еще один вид рыб, который тяготеет к быстрой и холодной воде — бычок-бабка.

"У нас есть холодолюбивые виды, например форель в Карпатах — она не будет жить в теплой воде. В Украине бабка (другое название — широколобка) распространена в больших и малых реках и их притоках. В горных реках Карпат есть три вида: пестроплавниковый, европейский и малоротый", — рассказала ученая.

Бабка. Фото: Википедия

Форель – это пресноводные оседлые формы видов рыб из семейства лососевых. В Украине распространена ручьевая, речная и радужная форель.

Речная форель в Украине обитает в холодных, чистых реках и озерах Карпат. В длину достигает до 37,5 см, масса до 0,8 кг (иногда до 2 кг). Питается форель беспозвоночными и мелкой рыбой.

Среди рек, где она водится, – Тиса, Прут, Черемош, Теребля, Тересва и Днестр. Из-за требовательности к условиям обитания эту рыбу считают своеобразным индикатором чистоты воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рыбак поймал форель на Полтавщине. Это настоящая диковинка, потому что для этого вида рыб такие водоемы не типичны.