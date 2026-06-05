Укр

Косули в безопасности? Чем питаются рыси в дикой природе, объяснил зоолог

Автор
Елена Руденко ,
Дата публикации
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Автор
Главная пища хищника значительно мельче Новость обновлена 05 июня 2026, 09:32
Главная пища хищника значительно мельче. Фото Коллаж "Телеграф"

На территории Украины сейчас насчитывается до 500 особей

Рысь может охотиться даже на обычных мышей. Мнение, что этот хищник каждый день съедает по косуле, уничтожая ее популяцию – ошибка.

Об этом "Телеграфу" рассказал зоолог, менеджер проектов направления "Редкие виды" WWF-Украина Игорь Дикий. По его словам, рысь может охотиться за белкой, скакать за ней по дереву.

"Рысь охотится на бобра. Рысь может охотиться на обычных мышей, как кот — на полевку, когда она голодна. Не только на косулю. Это не значит что каждый день она идет и ест косулю. Это стереотипы — кто что ест. Так же манипулируют и охотники, говорят, что рыси выедят популяцию косуль", — рассказал зоолог.

Рысь
Рысь. Фото: cheline

Он привел яркий пример – косуля для рыси, то же, что для человека – бутерброд с красной икрой. Это – праздничное, а не повседневное блюдо.

Где в Украине можно встретить рысь

Рысь
Рысь похожа на большого кота. Фото: magnific

По словам Игоря Дикого, по состоянию на сейчас на территории Украины проживает около 500 особей рыси. Однако это две субпопуляции – полесская и карпатская.

"На Полесье особей примерно 100-150, и другая часть — это Карпаты там больше ", — отметил зоолог.

По его словам, за время полномасштабной войны России против Украины численность популяции рыси в Украине особо не изменилась. В то же время, за последние 10-15 лет заметно растет численность этого хищника на Полесье.

Как писал "Телеграф", зоолог также рассказал, угрожают ли Украине стаи волкособак. Волки могут скрещиваться с собаками и давать потомство.

Теги:
#Хищник #Косуля #Животное #Рысь #Игорь Дикий