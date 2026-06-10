Летняя жара бьет по кошельку: как снизить расходы на кондиционер без потери комфорта

Благодаря такому лайфхаку можно получить больше прохлады

В жаркие летние дни многие спасаются от высоких температур с помощью кондиционера. Однако его длительная работа может существенно увеличить затраты на электроэнергию.

Именно поэтому специалисты по "okdiario" советуют использовать вместе с кондиционером еще один простой прибор, который поможет сделать охлаждение более эффективным.

Речь идет об обычном вентиляторе. По словам экспертов, чувство комфорта зависит не только от температуры воздуха, но и его движения в помещении. Когда воздух двигается, телу легче охлаждаться, пот быстрее улетучивается и жара ощущается слабее.

Кондиционер вместе с вентилятором обеспечивает лучшую прохладу и помогает снизить потребление электроэнергии

Исследования показывают, что при наличии вентилятора люди могут чувствовать себя комфортно даже в помещениях с температурой около 28-30 градусов. Без дополнительной циркуляции воздуха для достижения такого же уровня комфорта кондиционер часто приходится настраивать на значительно более низкую температуру.

Специалисты отмечают, что вентилятор и кондиционер выполняют разные функции. Кондиционер охлаждает воздух, а вентилятор обеспечивает его движение. В то же время их сочетание позволяет реже использовать максимальные режимы охлаждения и снизить потребление электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как охладить дом без кондиционера и вентилятора.