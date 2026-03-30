Мог быть как в Харькове, но сделали другим: как в Сумах строили Центральный рынок

Архивные фото и факты о строительстве "Ромашки"

Центральный рынок в Сумах — хорошо знакомое горожанам место, куда многие приходили за покупками не одно десятилетие. Изначально он должен был выглядеть иначе. Согласно первоначальному плану, рынок в Сумах должен был быть копией харьковского. Но в итоге история сложилась по-другому, и город получил свое сооружение.

Благодаря сохранившимся архивным снимкам можно увидеть, как строился Центральный рынок в Сумах и как он менялся с годами. Фото опубликовали в Facebook-группе "Мої Суми: від минулого до сьогодення".

Идея строительства современного крытого рынка в Сумах была предусмотрена генеральным планом 1969 года. Но в то время руководства области и города было сосредоточено на реконструкции исторического центра — строительстве площадей и административных зданий. К вопросу рынка вернулись во второй половине 1970-х годов.

Сначала предполагалось использовать типовой проект харьковского рынка, адаптировав его под местный участок. Но главный архитектор города Николай Ильченко не поддержал эту идею и начал искать альтернативы. Во время одной из командировок в Киев он обратил внимание на публикацию в газете "Вечерний Киев", где был представлен проект рынка в российском Ульяновске. Это было круглое здание с куполом, напоминающим по форме тюбетейку. В Ульяновске проект так и не реализовали, и его решили адаптировать для Сум.

Согласование проекта заняло немало времени. В итоге проект утвердили, хотя его пришлось изменить — уменьшить внутренние площади и скорректировать конструктивные решения. Изначально планировалось перекрыть внутренний дворик диаметром более 56 метров алюминиевой конструкцией, но в итоге остановились на вантовом покрытии на тросах.

Строительство началось в 1981 году и сопровождалось техническими сложностями. Железобетонные элементы крыши весом около 39 тонн невозможно было изготовить на местных заводах из-за отсутствия необходимого оборудования и транспорта. Поэтому на строительной площадке создали специальную пропарочную камеру, где и производили эти конструкции, после чего устанавливали их с помощью кранов.

Поначалу основными продавцами на рынке были сельские жители

В 1983-м строительство рынка было остановлено из-за нехватки финансирования. Работы возобновились в 1985 году и завершились в 1986-м. За необычную форму здание получило неофициальное название "Ромашка". В первые годы рынок представлял собой крытое сооружение без торговых палаток вокруг, с благоустроенной территорией и газонами. Внутренний дворик находился на уровне подвала, а второго этажа тогда не было.

Поначалу рынок нередко оставался полупустым — частная торговля в СССР не поощрялась, а основными продавцами были сельские жители, приезжавшие несколько раз в неделю. Ситуация изменилась в начале 1990-х годов. Тогда вокруг здания появились многочисленные тканевые палатки, увеличилось количество продавцов, активно развивалась торговля сельскохозяйственной продукцией и другими товарами.

Рынок в 1988 году

Со временем рынок расширялся: под торговлю использовали сначала автостоянку, затем прилегающие территории и улицы. Был обустроен дополнительный уровень — в подвальных помещениях продавали запчасти, а на верхних — продукты. В условиях роста безработицы рынок стал одним из способов занятости населения, для его развития выделили около 5 гектаров земли в аренду сроком на 50 лет.