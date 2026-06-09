Игра на понижение: сколько стоит каждый "лишний" градус в кондиционере во время дефицита энергии

Эко-режим позволяет экономить, жертвуя скоростью

Использование кондиционеров летом в условиях дефицита электроэнергии существенно нагружает энергосистему. Однако существуют температурные режимы, которые позволяют балансировать между комфортом и экономией.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт компании "Цифра+климат". По его мнению, чтобы работа кондиционера минимально влияла на сеть, необходимо устанавливать температуру на +24…+25 градусов.

"Разница в потреблении между +18°C и +24°C составляет до 30%", — объяснил эксперт.

Более того, каждый пониженный градус еще и бьет по карману, прибавляя 6% к счету за свет.

Большим плюсом также будет наличие на вашем устройстве режима "Эко".

"Это не маркетинг. Этот режим принудительно "душит" обороты компрессора до 60–70% от максимума. Комната будет охлаждаться немного дольше, но вы срежете опасные пиковые нагрузки на электросеть", — добавил собеседник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выключать кондиционер, чтобы сэкономить электроэнергию. Оказывается, самый распространенный способ отключения кондиционера часто оказывает влияние на большее потребление электричества.