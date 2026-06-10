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Никогда не говорите "вибачте мене" на украинском: как на самом деле извиняться правильно

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинский язык
Украинский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

Эксперт перечислил несколько вариантов

Многие украинцы, переходя на родной язык, в первое время могут столкнуться со сложностями в быту. Многие до сих пор делают ошибку даже когда просят прощения у кого-то.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно извиняться на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

  • "Вибачте мені";
  • "Пробачте мені";
  • "Перепрошую";
  • "Даруйте";
  • "Прошу вибачити";
  • "Прошу вибачення";
  • "Вибач, будь ласка";
  • "Вибачте"

Как неправильно говорить

  • "Вибачте мене" — так говорить неправильно ("вибачте" — кому — "мені");
  • "Я приношу вибачення"

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

Также "Телеграф" ранее писал о том, как действительно мягко обращаться к Инне на украинском. Имя Инна имеет не только несколько версий происхождения, но и множество ласковых форм, используемых в украинском языке в различных ситуациях общения.

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