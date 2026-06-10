Никогда не говорите "вибачте мене" на украинском: как на самом деле извиняться правильно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эксперт перечислил несколько вариантов
Многие украинцы, переходя на родной язык, в первое время могут столкнуться со сложностями в быту. Многие до сих пор делают ошибку даже когда просят прощения у кого-то.
"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно извиняться на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:
- "Вибачте мені";
- "Пробачте мені";
- "Перепрошую";
- "Даруйте";
- "Прошу вибачити";
- "Прошу вибачення";
- "Вибач, будь ласка";
- "Вибачте"
Как неправильно говорить
- "Вибачте мене" — так говорить неправильно ("вибачте" — кому — "мені");
- "Я приношу вибачення"
Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.
Также "Телеграф" ранее писал о том, как действительно мягко обращаться к Инне на украинском. Имя Инна имеет не только несколько версий происхождения, но и множество ласковых форм, используемых в украинском языке в различных ситуациях общения.