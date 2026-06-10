Никогда не говорите "вибачте мене" на украинском: как на самом деле извиняться правильно

Эксперт перечислил несколько вариантов

Многие украинцы, переходя на родной язык, в первое время могут столкнуться со сложностями в быту. Многие до сих пор делают ошибку даже когда просят прощения у кого-то.

"Телеграф", ссылаясь на наставника по технике речи Адама Диденко, рассказывает о том, как правильно извиняться на украинском. Эксперт перечислил такие варианты:

"Вибачте мені";

"Пробачте мені";

"Перепрошую";

"Даруйте";

"Прошу вибачити";

"Прошу вибачення";

"Вибач, будь ласка";

"Вибачте"

Как неправильно говорить

"Вибачте мене" — так говорить неправильно ("вибачте" — кому — "мені");

"Я приношу вибачення"

Напомним, ранее мы писали о том, как на украинском обращаться к Дмитриям правильно. Многие наши соотечественники могут даже не догадываться, насколько много красивых вариантов этого имени существует в родном языке.

Также "Телеграф" ранее писал о том, как действительно мягко обращаться к Инне на украинском. Имя Инна имеет не только несколько версий происхождения, но и множество ласковых форм, используемых в украинском языке в различных ситуациях общения.