Гороскоп на 10 июня по картам Таро: Ракам - не поддаваться тревоге, Львам - радостное событие

Завтра многие события будут зависеть не столько от обстоятельств, сколько от ваших решений

Одним знакам арканы обещают новые возможности, другим — важные уроки и переосмысление происходящего, сообщает "Телеграф". Прислушивайтесь к интуиции и не игнорируйте знаки судьбы — они могут оказаться весьма красноречивыми.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта дня: Колесница

Завтра вам предстоит взять ситуацию под полный контроль. Карта указывает на движение вперед, победу над сомнениями и успешное преодоление препятствий. Если вы давно откладывали важный шаг, пришло время действовать. Главное — не распылять силы на второстепенные задачи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта дня: Десятка Пентаклей

Финансовые и семейные вопросы выйдут на первый план. Возможны хорошие новости, связанные с деньгами, недвижимостью или близкими людьми. День подходит для долгосрочного планирования и укрепления стабильности во всех сферах жизни.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта дня: Маг

Ваши способности и талант убеждать помогут добиться желаемого. Завтра многое будет зависеть от вашей инициативы. Не бойтесь брать ответственность на себя — обстоятельства будут складываться в вашу пользу.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта дня: Луна

Не все окажется таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Карта советует внимательно проверять информацию и не поддаваться тревогам. Интуиция подскажет правильный путь, если вы не будете игнорировать внутренние ощущения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта дня: Солнце

Одна из самых позитивных карт Таро обещает успех, признание и радостные события. Завтра вы сможете почувствовать уверенность в собственных силах и получить заслуженную похвалу. Благоприятный день для общения и новых начинаний.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта дня: Отшельник

Вам может понадобиться немного времени наедине с собой. Не стоит воспринимать это как одиночество — наоборот, именно в тишине вы сможете найти ответы на важные вопросы. День подходит для анализа и планирования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта дня: Влюбленные

Перед вами может возникнуть выбор, который потребует искренности и честности прежде всего перед собой. Карта благоприятствует романтическим отношениям и важным решениям, связанным с чувствами.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта дня: Сила

Завтра ваша выдержка окажется важнее решительности. Вы сможете справиться с трудной ситуацией благодаря внутреннему спокойствию и уверенности. Не вступайте в конфликты — дипломатия принесет больше пользы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта дня: Звезда

Аркан обещает надежду и вдохновение. Даже если недавно что-то пошло не по плану, завтра вы увидите новые перспективы. Благоприятный день для творчества, мечтаний и построения планов на будущее.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта дня: Император

День потребует организованности и дисциплины. Ваши лидерские качества помогут навести порядок в делах и укрепить авторитет. Хорошее время для важных переговоров и принятия серьезных решений.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта дня: Шут

Перед вами открываются новые возможности. Карта советует не бояться перемен и смотреть на мир с любопытством. Завтра может появиться шанс начать что-то с чистого листа или попробовать необычный путь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта дня: Верховная Жрица

Завтра лучше не торопить события. Многие ответы придут сами, если вы будете внимательны к подсказкам судьбы. День благоприятен для духовных практик, творчества и спокойного размышления о будущем.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.