Его построили более 140 лет назад и разрушали дважды: как раньше выглядел Старый мост в Днепре
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Старый мост в Днепре – это не просто инженерное сооружение, а часть истории города, пережившая войны, разрушения и восстановления
Мосты всегда играли ключевую роль в развитии городов, обеспечивая удобное транспортное сообщение между их частями и способствуя экономическому росту. Некоторые даже стали символами своих городов. Днепр – один из городов, история которого тесно связана с мостами через величественную реку. Одним из важнейших и старейших мостов является Старый мост (ранее называвшийся Амурским), который на протяжении более века играет значительную роль в жизни города. "Телеграф" предлагает узнать историю этого сооружения и посмотреть, как он раньше выглядел.
Еще до основания Екатеринослава на месте современного моста существовал казацкий перевоз, который помогал жителям Левобережной Украины добираться до Запорожской Сечи и других южных территорий. Однако с появлением нового города потребность в постоянной переправе только возрастала. В 1796 году здесь построили первый наплавной мост, позже несколько раз менявший свое местоположение.
Во второй половине XIX века вопрос строительства стационарного моста стал особенно актуален. Рост промышленности, развитие Криворожского железорудного бассейна и Донбасса требовали создания эффективной транспортной развязки. В 1881 году, после долгих ходатайств промышленника Александра Поля, правительство приняло решение о строительстве железной дороги и моста через Днепр. Так, в 1884 году появился железнодорожный мост, спроектированный инженером Николаем Белелюбским.
Мост имел двухъярусную конструкцию: по нижнему ярусу проходила однопутная железная дорога, по верхнему – дорога для пешеходов и повозок. Его длина составляла 1376 м, а к моменту открытия он был третьим по величине мостом в Европе.
По мере развития транспорта мост неоднократно модернизировали. В 1935 году через него проложили трамвайную линию, а в 1956 году – троллейбусную. Однако XX век принес ему и разрушения: мост уничтожали дважды – в 1920 и 1941 годах.
После Второй мировой войны его пришлось восстанавливать почти с нуля, и в 1955 году он снова начал функционировать.
Уникальной особенностью нового моста стала вертикально поднимающаяся система разводного пролета.
Из-за увеличения железнодорожного движения в 1977 году рядом со Старым мостом был построен еще один, одноярусный железнодорожный мост. Последнюю масштабную реконструкцию с заменой покрытия провели в 2002 году.
В апреле 2022 года российские оккупанты нанесли по Старому мосту ракетный удар. Сооружение потерпело некоторые разрушения, однако мост не перестал функционировать.