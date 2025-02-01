Его построили более 140 лет назад и разрушали дважды: как раньше выглядел Старый мост в Днепре

Старый мост в Днепре – это не просто инженерное сооружение, а часть истории города, пережившая войны, разрушения и восстановления

Мосты всегда играли ключевую роль в развитии городов, обеспечивая удобное транспортное сообщение между их частями и способствуя экономическому росту. Некоторые даже стали символами своих городов. Днепр – один из городов, история которого тесно связана с мостами через величественную реку. Одним из важнейших и старейших мостов является Старый мост (ранее называвшийся Амурским), который на протяжении более века играет значительную роль в жизни города. "Телеграф" предлагает узнать историю этого сооружения и посмотреть, как он раньше выглядел.

Еще до основания Екатеринослава на месте современного моста существовал казацкий перевоз, который помогал жителям Левобережной Украины добираться до Запорожской Сечи и других южных территорий. Однако с появлением нового города потребность в постоянной переправе только возрастала. В 1796 году здесь построили первый наплавной мост, позже несколько раз менявший свое местоположение.

Старый мост – первый стационарный мост Днепра

Во второй половине XIX века вопрос строительства стационарного моста стал особенно актуален. Рост промышленности, развитие Криворожского железорудного бассейна и Донбасса требовали создания эффективной транспортной развязки. В 1881 году, после долгих ходатайств промышленника Александра Поля, правительство приняло решение о строительстве железной дороги и моста через Днепр. Так, в 1884 году появился железнодорожный мост, спроектированный инженером Николаем Белелюбским.

Двухъярусный мост через Днепр

Мост имел двухъярусную конструкцию: по нижнему ярусу проходила однопутная железная дорога, по верхнему – дорога для пешеходов и повозок. Его длина составляла 1376 м, а к моменту открытия он был третьим по величине мостом в Европе.

Конструкция Старого моста

По мере развития транспорта мост неоднократно модернизировали. В 1935 году через него проложили трамвайную линию, а в 1956 году – троллейбусную. Однако XX век принес ему и разрушения: мост уничтожали дважды – в 1920 и 1941 годах.

После Второй мировой войны его пришлось восстанавливать почти с нуля, и в 1955 году он снова начал функционировать.

Уникальной особенностью нового моста стала вертикально поднимающаяся система разводного пролета.

Из-за увеличения железнодорожного движения в 1977 году рядом со Старым мостом был построен еще один, одноярусный железнодорожный мост. Последнюю масштабную реконструкцию с заменой покрытия провели в 2002 году.

В апреле 2022 года российские оккупанты нанесли по Старому мосту ракетный удар. Сооружение потерпело некоторые разрушения, однако мост не перестал функционировать.