Химия не понадобится: 7 простых способов, которые избавят ваш двор от нашествия сорняков
Легче не допустить появления сорняков, чем потом их выводить
Сорняки могут быстро испортить вид даже ухоженного двора, ведь легко прорастают и долго хранятся в почве. Есть несколько способов избавиться от них естественным путем.
Эксперты по садоводству на сайте "Real Simple" отмечают, что с сорняками легче справиться на ранних этапах, создав благоприятные условия для газона, чем бороться с уже разросшимися растениями.
Вот основные природные способы в борьбе с сорняком
- Мульчирование. Использование органической мульчи – например, древесной щепы или соломы – помогает удерживать влагу, улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Слой мульчи толщиной 5–10 см также блокирует солнечный свет, необходимый для прорастания семян.
- Здоровая почва. Регулярная проверка уровня pH и питательных веществ позволяет поддерживать плодородие почвы. Добавление компоста укрепляет траву, которая со временем вытесняет сорняки. В то же время, важно не переборщить с удобрениями, ведь это может стимулировать их рост.
- Правильное скашивание. Газон следует косить на рекомендуемой высоте. Высшая трава создает тень, препятствующую прорастанию сорняков.
- Рациональный полив. Лучше поливать реже, но обильно. Это способствует развитию глубокой корневой системы, что делает траву более стойкой. Полив утром помогает снизить потери влаги и риск грибковых заболеваний.
- Ручная прополка. Регулярный осмотр участка и удаление сорняков вместе с корнями помогает предотвратить их повторный рост. Удобнее всего это делать, когда почва влажная.
- Почвопокровные растения. В местах, где трава растет плохо, следует высаживать альтернативные растения, например клевер или чабрец ползучий. Они могут конкурировать с сорняками и не нуждаются в сложном уходе.
- Органические гербициды. Средства на основе уксуса, соли или цитрусового масла могут помочь в борьбе с сорняками. Их нужно применять как можно чаще, однако они более безопасны для людей, животных и полезных насекомых.
