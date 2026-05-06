Химия не понадобится: 7 простых способов, которые избавят ваш двор от нашествия сорняков

Легче не допустить появления сорняков, чем потом их выводить

Сорняки могут быстро испортить вид даже ухоженного двора, ведь легко прорастают и долго хранятся в почве. Есть несколько способов избавиться от них естественным путем.

Эксперты по садоводству на сайте "Real Simple" отмечают, что с сорняками легче справиться на ранних этапах, создав благоприятные условия для газона, чем бороться с уже разросшимися растениями.

Вот основные природные способы в борьбе с сорняком

Мульчирование. Использование органической мульчи – например, древесной щепы или соломы – помогает удерживать влагу, улучшает структуру почвы и подавляет рост сорняков. Слой мульчи толщиной 5–10 см также блокирует солнечный свет, необходимый для прорастания семян.

Здоровая почва. Регулярная проверка уровня pH и питательных веществ позволяет поддерживать плодородие почвы. Добавление компоста укрепляет траву, которая со временем вытесняет сорняки. В то же время, важно не переборщить с удобрениями, ведь это может стимулировать их рост.

Правильное скашивание. Газон следует косить на рекомендуемой высоте. Высшая трава создает тень, препятствующую прорастанию сорняков.

Рациональный полив. Лучше поливать реже, но обильно. Это способствует развитию глубокой корневой системы, что делает траву более стойкой. Полив утром помогает снизить потери влаги и риск грибковых заболеваний.

Ручная прополка. Регулярный осмотр участка и удаление сорняков вместе с корнями помогает предотвратить их повторный рост. Удобнее всего это делать, когда почва влажная.

Почвопокровные растения. В местах, где трава растет плохо, следует высаживать альтернативные растения, например клевер или чабрец ползучий. Они могут конкурировать с сорняками и не нуждаются в сложном уходе.

Органические гербициды. Средства на основе уксуса, соли или цитрусового масла могут помочь в борьбе с сорняками. Их нужно применять как можно чаще, однако они более безопасны для людей, животных и полезных насекомых.

