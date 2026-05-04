Эти привычки могут привлекать змей на участок: что нужно изменить в саду и на огороде

Уход за участком помогает избежать опасности

Змеи могут появляться во дворе из-за привычных бытовых вещей, которые владельцы часто не связывают с этой проблемой. Эксперты назвали несколько факторов, которые незаметно создают для них благоприятные условия.

Специалисты с "realsimple" отмечают, что среди самых распространенных факторов — высокая трава, кучи мусора, дров или камней, которые создают для укрытий змей и места для охоты.

Еще одной важной причиной является наличие грызунов или других вредителей, ведь они являются основной добычей змей. Если на территории есть мыши или белки, это автоматически увеличивает вероятность появления змей.

Обращают внимание и на груды мусора. Дворы с кучами дров, рыхлым мусором или чем-либо, что может служить укрытием или убежищем для змеи, потенциально могут служить приманкой.

Змея в саду. Фото: сгенерированное ИИ

Также риск возрастает, если домашних животных кормят на улице. Остатки пищи могут привлекать грызунов, а вместе с ними и змей. Отдельно эксперты обращают внимание на чрезмерный полив газона, который создает влажную среду, благоприятную для червей и мелких животных, также входящих в пищевую цепь змей.

Как снизить риск появления рептилий

Специалисты советуют регулярно косить траву, убирать мусор, не оставлять во дворе дрова или камни без присмотра, а также следить за наличием грызунов и проводить профилактические меры.

В случае, если змею все же заметили на участке, эксперты подчеркивают: не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно. Самое безопасное решение — отойти на безопасное расстояние и вызвать профессиональную службу.

