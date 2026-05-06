Хімія не знадобиться: 7 простих способів, які врятують ваш двір від навали бур’янів
Легше не допустити появи бур’янів, ніж потім їх виводити
Бур’яни можуть швидко зіпсувати вигляд навіть доглянутого двору, адже легко проростають і довго зберігаються в ґрунті. Є кілька способів позбутися їх природним шляхом.
Експерти з садівництва на сайті "Real Simple" зазначають, що бур’янам легше запобігти на ранніх етапах, створивши здорові умови для газону, ніж боротися з уже розрослими рослинами.
Ось основні природні способи у боротьбі з бур'яном
- Мульчування. Використання органічної мульчі — наприклад, деревної тріски або соломи — допомагає утримувати вологу, покращує структуру ґрунту та пригнічує ріст бур’янів. Шар мульчі товщиною 5–10 см також блокує сонячне світло, яке потрібне для проростання насіння.
- Здоровий ґрунт. Регулярна перевірка рівня pH і поживних речовин дозволяє підтримувати родючість ґрунту. Додавання компосту зміцнює траву, яка з часом витісняє бур’яни. Водночас важливо не переборщити з добривами, адже це може стимулювати їх ріст.
- Правильне скошування. Газон слід косити на рекомендованій висоті. Вища трава створює тінь, яка перешкоджає проростанню бур’янів.
- Раціональний полив. Краще поливати рідше, але рясно. Це сприяє розвитку глибокої кореневої системи, що робить траву більш стійкою. Полив уранці допомагає зменшити втрати вологи та ризик грибкових захворювань.
- Ручне прополювання. Регулярний огляд ділянки й видалення бур’янів разом із корінням допомагає запобігти їх повторному росту. Найзручніше це робити, коли ґрунт вологий.
- Ґрунтопокривні рослини. У місцях, де трава росте погано, варто висаджувати альтернативні рослини, наприклад конюшину або чебрець повзучий. Вони можуть конкурувати з бур’янами та не потребують складного догляду.
- Органічні гербіциди. Засоби на основі оцту, солі або цитрусової олії можуть допомогти у боротьбі з бур’янами. Їх потрібно застосовувати якомога частіше, однак вони є безпечнішими для людей, тварин і корисних комах.
