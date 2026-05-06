Хімія не знадобиться: 7 простих способів, які врятують ваш двір від навали бур’янів

Легше не допустити появи бур’янів, ніж потім їх виводити

Бур’яни можуть швидко зіпсувати вигляд навіть доглянутого двору, адже легко проростають і довго зберігаються в ґрунті. Є кілька способів позбутися їх природним шляхом.

Експерти з садівництва на сайті "Real Simple" зазначають, що бур’янам легше запобігти на ранніх етапах, створивши здорові умови для газону, ніж боротися з уже розрослими рослинами.

Ось основні природні способи у боротьбі з бур'яном

Мульчування. Використання органічної мульчі — наприклад, деревної тріски або соломи — допомагає утримувати вологу, покращує структуру ґрунту та пригнічує ріст бур’янів. Шар мульчі товщиною 5–10 см також блокує сонячне світло, яке потрібне для проростання насіння.

Здоровий ґрунт. Регулярна перевірка рівня pH і поживних речовин дозволяє підтримувати родючість ґрунту. Додавання компосту зміцнює траву, яка з часом витісняє бур'яни. Водночас важливо не переборщити з добривами, адже це може стимулювати їх ріст.

Правильне скошування. Газон слід косити на рекомендованій висоті. Вища трава створює тінь, яка перешкоджає проростанню бур'янів.

Раціональний полив. Краще поливати рідше, але рясно. Це сприяє розвитку глибокої кореневої системи, що робить траву більш стійкою. Полив уранці допомагає зменшити втрати вологи та ризик грибкових захворювань.

Ручне прополювання. Регулярний огляд ділянки й видалення бур'янів разом із корінням допомагає запобігти їх повторному росту. Найзручніше це робити, коли ґрунт вологий.

Ґрунтопокривні рослини. У місцях, де трава росте погано, варто висаджувати альтернативні рослини, наприклад конюшину або чебрець повзучий. Вони можуть конкурувати з бур'янами та не потребують складного догляду.

Органічні гербіциди. Засоби на основі оцту, солі або цитрусової олії можуть допомогти у боротьбі з бур'янами. Їх потрібно застосовувати якомога частіше, однак вони є безпечнішими для людей, тварин і корисних комах.

