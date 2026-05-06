Таких всего 200 в мире: нардеп от "Слуги народа" носит уникальные часы со смыслом (фото)

Аксессуар чиновника выпускался в количестве 200 штук

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Аликсийчук был замечен с необычными часами на руке. Модель наполнена смыслами, а её выпуск был строго лимитирован производителем.

Об этом сообщил автор популярного проекта cats_and_watches в сети Threads. Как выяснил эксперт, речь идет об экземпляре Vostok Europe Slava Ukraini. Такие часы стоят около 400 евро (~20 тысяч гривен).

Главной особенностью модели является то, что она была выпущена в количестве 200 единиц, а деньги, которые были собраны с продаж (~70 000 евро), должны были пойти на гуманитарную помощь Украине.

Александр Аликсийчук с часами Vostok Europe Slava Ukraini.

"Несмотря на название, Vostok Europe – это литовская компания, которая жестко топит за Украину. Еще с 2014 они разорвали все связи с РФ и перестали закупать там механизмы", — объяснил автор.

Часы имеют корпус 46 мм, кварцевый хронограф от Miyota и водозащиту 200 м.

