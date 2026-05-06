Рус

Таких лише 200 у світі: нардеп від "Слуги народу" носить унікальний годинник із сенсом (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Олександр Аліксійчук
Олександр Аліксійчук. Фото Колаж "Телеграфу"

Аксесуар чиновника випускався у кількості 200 штук

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Аліксійчука було помічено з незвичайним годинником на руці. Модель наповнена сенсами, та її випуск був лімітований виробником.

Про це повідомив автор популярного проєкту cats_and_watches у мережі Threads. Як з’ясував експерт, йдеться про екземпляр Vostok Europe Slava Ukraini. Такий годинник коштує близько 400 євро (~20 тисяч гривень).

Головною особливістю моделі є те, що її було випущено в кількості 200 одиниць, а гроші, які були зібрані з продажу (~70 000 євро), мали піти на гуманітарну допомогу Україні.

Олександр Аліксійчук з годинником Vostok Europe Slava Ukraini
Олександр Аліксійчук з годинником Vostok Europe Slava Ukraini. Фото — cats and watches

"Незважаючи на назву, Vostok Europe — це литовська компанія, яка жорстко топить за Україну. Ще з 2014 року вони розірвали всі зв’язки з РФ і перестали закуповувати там механізми", — пояснив автор.

Годинник має корпус 46 мм, кварцовий хронограф від Miyota та водозахист 200 м.

Vostok Europe Slava Ukraini.
Vostok Europe Slava Ukraini.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ародний депутат 9 скликання та співвласник київського "Динамо" Григорій Суркіс має вражаючу колекцію годинників. Він носить Rolex, Patek Philippe та Richard Mille.

Теги:
#Годинники #Нардеп #Слуга народу