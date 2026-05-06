Таких лише 200 у світі: нардеп від "Слуги народу" носить унікальний годинник із сенсом (фото)

Аксесуар чиновника випускався у кількості 200 штук

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Аліксійчука було помічено з незвичайним годинником на руці. Модель наповнена сенсами, та її випуск був лімітований виробником.

Про це повідомив автор популярного проєкту cats_and_watches у мережі Threads. Як з’ясував експерт, йдеться про екземпляр Vostok Europe Slava Ukraini. Такий годинник коштує близько 400 євро (~20 тисяч гривень).

Головною особливістю моделі є те, що її було випущено в кількості 200 одиниць, а гроші, які були зібрані з продажу (~70 000 євро), мали піти на гуманітарну допомогу Україні.

Олександр Аліксійчук з годинником Vostok Europe Slava Ukraini. Фото — cats and watches

"Незважаючи на назву, Vostok Europe — це литовська компанія, яка жорстко топить за Україну. Ще з 2014 року вони розірвали всі зв’язки з РФ і перестали закуповувати там механізми", — пояснив автор.

Годинник має корпус 46 мм, кварцовий хронограф від Miyota та водозахист 200 м.

Vostok Europe Slava Ukraini.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ародний депутат 9 скликання та співвласник київського "Динамо" Григорій Суркіс має вражаючу колекцію годинників. Він носить Rolex, Patek Philippe та Richard Mille.