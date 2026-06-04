Парковочные войны во дворах: кто имеет право устанавливать "жабки" и как законно от них избавиться

Самовольная установка барьеров может завершиться штрафом и принудительным демонтажем

Борьба за паркоместа во дворах нередко завершается установкой парковочных барьеров, так называемых "жабок". Однако самовольно занимать часть общей территории нельзя, а убирать такие конструкции собственноручно тоже рискованно.

Что нужно знать:

Решения об установлении могут принимать ОСМД, управляющий или органы местной власти

Самостоятельный демонтаж барьера может повлечь за собой ответственность

За нарушение правил благоустройства штраф составляет до 1700 грн.

Адвокат Игорь Чудовский в комментарии "Телеграфу" объяснил, кто имеет право ставить "жабки" и как добиться их демонтажа законным путем. Он отметил, что установление барьеров регулируется законами и местными правилами о благоустройстве и нормами организации дорожного движения.

Кто может поставить парковочные барьеры во дворе

По словам адвоката, устанавливать "жабок" во дворе не законно, если земля или придомовая территория находится в совместном пользовании жильцов дома. Для их установки требуется соответствующее согласование.

Если лицо просто взяло и забетонировало "жабку" у своего подъезда, это, как правило, является самовольным занятием части территории общего пользования. Игорь Чудовский, адвокат

В зависимости от статуса участка решать вопрос об установлении может собственник, ОСМД или управляющий по решению совладельцев, органы местного самоуправления, балансодержатель, коммунальные предприятия по соответствующему решению органа власти. "Если речь идет о дворе многоквартирного дома, то обычно необходимо решение совладельцев дома и согласование в порядке, определенном местными правилами благоустройства", — отмечает адвокат.

Вопрос выдачи разрешений определяется местными правилами. Это может делать:

исполнительный комитет городского совета

департамент благоустройства

департамент транспортной инфраструктуры

районная администрация (в городах с районным делением).

В Киеве такие вопросы – компетенция органов местного самоуправления и исполнительных органов, отметил Чудновский.

Что делать с установленными соседями барьерами: законно ли снести самим

Сносить такие конструкции самостоятельно нельзя, отмечает адвокат, даже если она установлена незаконно. "Самовольное повреждение или демонтаж чужого имущества может повлечь гражданскую ответственность за причиненный ущерб, административную ответственность, в определенных случаях даже уголовную ответственность за умышленное повреждение имущества", — говорит Чудновский.

Как действовать, чтобы барьер демонтировали

Инспектор благоустройства выявляет нарушения. Выдается предписание об устранении нарушения. После невыполнения предписания исполнительный орган местного совета принимает решение или выдает приказ о демонтаже. Демонтаж производит коммунальное предприятие или уполномоченная организация.

Как адвокат, я бы рекомендовал в такой ситуации подать письменное обращение в инспекцию благоустройства или исполнительного органа местного совета с требованием провести проверку законности установления ограничителя и в случае отсутствия разрешительных документов осуществить его демонтаж. Это наиболее юридически безопасный и эффективный путь. Игорь Чудовский, адвокат

Чтобы установленный барьер демонтировали нужно обратиться в инспекцию по благоустройству, райадминистрацию или исполнительный комитет.

Как законно избавиться от парковочных барьеров/ Инфографика "Телеграф", создана с помощью ИИ

Поможет ли вызов полиции?

Как пояснил юрист, полиция обычно не является основным органом контроля за установкой "жабок". Полиция может вмешаться, если это препятствует дорожному движению, возникает конфликт или происходит другое админправонарушение. Протоколы в большинстве своем составляют инспекторы благоустройства. Это протоколы по ст. 152 КУоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов).

Размер штрафа:

для граждан – от 340 до 1360 грн;

для должностных лиц и ФЛП — от 850 до 1700 грн.

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