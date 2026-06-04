Элитное поместье и десятки компаний: что известно о брате экс-регионала Хомутынника

Площадь усадьбы составляет более 1500 квадратов

Виталий Хомутынник, дело в отношении которого расследует Главное следственное управление Нацполиции, переоформил свое роскошное имение под Киевом с бассейном и теннисным кортом на брата.

Сейчас, согласно информации "Телеграфа", на Виталия Хомутынника не оформлено никакой недвижимости или даже автомобиля.

Подробнее читайте в материале: "Хомутынником заинтересовались правоохранители: отмывание, самый дорогой в мире автомобиль и новый бизнес в Украине"

Как выяснило издание, роскошная усадьба в Козине официально принадлежит брату Виталия Юрию.

Поместье площадью 1574,6 кв. м оформили на него в июне 2024-го. На территории домовладения есть теннисный корт и огромный бассейн.

Имение в Козине. Источник – GoogleEarth. Фото улучшено при помощи ИИ

Что известно о Юрии Хомутыннике

Юрий Юрьевич Хомутынник — старший брат Виталия Хомутынника. В различных биографических досье и расследованиях он фигурирует как бизнес-партнёр семьи и лицо, на которое были оформлены многочисленные корпоративные активы.

Упоминался как председатель наблюдательного совета инвестиционной группы "Каскад-Инвест" (Cascade Investment Fund) и учредитель ряда компаний, связанных с бизнес-структурами семьи Хомутынников.

По данным журналистских расследований, на Юрия Хомутынника в разные годы были зарегистрированы десятки компаний, включая торговые, строительные и финансовые структуры.

В публикации "Стопкора" 2026 года утверждается, что он был номинальным владельцем 44 компаний. Среди них были ООО "УКРСПЕЦПОСТАВКА", ООО "ТД ЕВРОСЕРВИС-ВОСТОК", ООО "СЛАВУТА", ПАО ЗНКИФ "КАСКАД-ИНВЕСТ" и ООО "КОНКОРД-ТРЕЙД", которые охватывали строительные и торговые проекты. В финансовой сфере его влияние простиралось на ЧАО "КУА АПФ БРОКБИЗНЕСИНВЕСТ" и страховые активы.

Компании, зарегистрированные на Юрия Хомутынника

В аграрном секторе Хомутынник контролировал предприятия, такие как ЧАО "НИКОЛАЕВХЛЕБ", ООО "ПАРАСОЛЬ", ООО "ЮСТИНА-ГРУПП", ООО "ОПКО ФРУТ" и ООО "МИК", которые обеспечивали производство и распределение продукции. Кроме того, в его портфель входили компании, которые обеспечивали девелоперские и коммерческие проекты, в частности ООО "МАЙТЕР-ГРУПП", ЧП "ИНВЕСТЦЕНТР", ООО "ИНТЕРОПТ-ПРЕМИУМ" и ООО ТРО "ГАРМОНИЯ".

К слову, ООО "ТД "ЕВРОСЕРВИС-СХ ИД" (31587892), учредителем которого является Юрий, вероятно, до сих пор продолжает работать в оккупированной Макеевке.

Профиль ТД "Евросервис-Восток"

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