Гороскоп на 9 мая по картам Таро: Овнам - неожиданный поворот, Водолеям - приятные перемены

День обещает быть интересным

"Телеграф" составил гороскоп на 9 мая по картам Таро. Завтра будет день перемен, неожиданных открытий и важных подсказок судьбы. Для кого-то этот день станет временем новых возможностей, а кому-то придётся сделать непростой выбор.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Колесо Фортуны

Завтра события могут развиваться быстрее, чем вы ожидали. Судьба готовит неожиданный поворот, который откроет перед вами новые перспективы. Будьте готовы к переменам и не бойтесь рисковать.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Императрица

День принесёт ощущение гармонии и стабильности. Хорошее время для творчества, заботы о себе и общения с близкими людьми. Возможны приятные новости, связанные с финансами.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Маг

Перед вами откроются новые возможности, и многое будет зависеть от вашей инициативы. Завтра особенно важно верить в свои силы и использовать таланты на полную.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Луна

Не всё окажется таким очевидным, как кажется на первый взгляд. Интуиция станет вашим главным помощником. Избегайте поспешных выводов и доверяйте своим ощущениям.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Солнце

Очень благоприятный день для общения, творчества и важных решений. Вы будете притягивать внимание окружающих и сможете добиться успеха в любом деле.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Отшельник

Завтра стоит немного замедлиться и прислушаться к себе. День подходит для анализа, планирования и поиска ответов на важные вопросы.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость

События дня потребуют честности и объективности. Возможно, придётся принять решение, которое давно откладывалось. Действуйте разумно и спокойно.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Смерть

Не стоит пугаться этой карты — она символизирует обновление. Завтра может завершиться важный этап вашей жизни, освобождая место для чего-то нового.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Колесница

День будет активным и динамичным. Вы сможете добиться многого, если не свернёте с намеченного пути. Возможны поездки или важные встречи.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Император

Завтра вам пригодятся дисциплина и уверенность в себе. Отличное время для серьёзных решений, рабочих задач и укрепления авторитета.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Звезда

Карта сулит надежду, вдохновение и приятные перемены. Даже сложные ситуации начнут постепенно решаться в вашу пользу. Не теряйте оптимизма.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Верховная Жрица

Завтра стоит больше доверять своей интуиции и не раскрывать все планы окружающим. День благоприятен для творчества, спокойствия и внутренней гармонии.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.