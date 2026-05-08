Гороскоп на 9 травня за картами Таро: Овнам — несподіваний поворот, Водоліям — приємні зміни

День обіцяє бути цікавим

"Телеграф" склав гороскоп на 9 травня за картами Таро. Завтра буде день змін, несподіваних відкриттів та важливих підказок долі. Для когось цей день стане часом нових можливостей, а комусь доведеться зробити непростий вибір.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Колесо Фортуни

Завтра події можуть розвиватися швидше, ніж ви очікували. Доля готує несподіваний поворот, який відкриє нові перспективи. Будьте готові до змін і не бійтеся ризикувати.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Імператриця

День принесе відчуття гармонії та стабільності. Гарний час для творчості, турботи про себе та спілкування з близькими людьми. Можливі приємні новини, пов’язані із фінансами.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Маг

Перед вами відкриються нові можливості, і багато залежатиме від вашої ініціативи. Завтра особливо важливо вірити у свої сили та використати таланти на повну.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Місяць

Не все виявиться таким очевидним, як здавалося б. Інтуїція стане вашим основним помічником. Уникайте поспішних висновків та довіряйте своїм відчуттям.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сонце

Дуже сприятливий день для спілкування, творчості та важливих рішень. Ви притягуватимете увагу оточуючих і зможете досягти успіху в будь-якій справі.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Путівник

Завтра варто трохи сповільнитись і прислухатися до себе. День підходить для аналізу, планування та пошуку відповідей на важливі питання.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Справедливість

Події дня вимагатимуть чесності та об’єктивності. Можливо, доведеться ухвалити рішення, яке давно відкладалося. Дійте розумно та спокійно.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Смерть

Не варто лякатися цієї карти — вона символізує оновлення. Завтра може завершитись важливий етап вашого життя, звільняючи місце для чогось нового.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Колісниця

День буде активним та динамічним. Ви зможете добитися багато чого, якщо не звернете з наміченого шляху. Можливі поїздки чи важливі зустрічі.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Імператор

Завтра вам знадобляться дисципліна та впевненість у собі. Відмінний час для серйозних рішень, робочих завдань та зміцнення авторитету.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Зірка

Карта обіцяє надію, натхнення та приємні зміни. Навіть складні ситуації почнуть поступово вирішуватись на вашу користь. Не втрачайте оптимізму.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Верховна Жриця

Завтра варто більше довіряти своїй інтуїції та не розкривати всіх планів оточуючим. День сприятливий для творчості, спокою та внутрішньої гармонії.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.