В одном магазине почти 3 грн, в другом — 10: где купить самые дешёвые яйца

Ценники значительно колеблются

Цены на куриные яйца в супермаркетах существенно разнятся. В одних сетях яйца продают более чем на 7 гривен дешевле.

В "GoToShop" сравнили цены популярных магазинов и выяснили, где покупать выгоднее. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Самые низкие цены предлагает "ЭКО Маркет". Здесь яйца категории С1 продают от 2,70 гривны за штуку. У "VARUS" цены несколько выше: яйца стоят от 5,30 до 5,99 гривны за штуку. Если брать яйцо СВ, то его стоимость составляет 9,50 гривны.

В то же время в "METRO" за яйцо первой категории придется заплатить от 7,93 гривны за штуку.

Где самые дешевые яйца. Фото: "GoToShop"

Разницу стоимости можно объяснить категорией яиц, брендом, упаковкой и условиями продаж. Нефасованные яйца обычно дешевле, в то же время как крупные или брендовые стоят дороже. Также на цену влияют логистика и предложения супермаркетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о выгодных предложениях в магазине "Сильпо": популярный кофе можно купить за 369 гривен, а на шоколад Millennium действует скидка 46%. Есть и другие акционные товары.