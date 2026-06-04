Привлечение иностранцев в ВСУ не решит проблему? Нардеп указала на хрупкие моменты реформы

Вопрос мобилизации нуждается в комплексной реформе, считает парламентарий

Минобороны серьезно рассматривает возможность массового привлечения иностранцев для службы в ВСУ и готово давать таким военным около 10 тысяч долларов в месяц. Однако в обсуждаемой реформе есть проблемные моменты.

Об этом "Телеграфу" рассказала член комитета по нацбезопасности, народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз. По ее мнению, рекрутинг в других странах не решит всех сложностей мобилизации в Украине радикально. Кроме того, неизвестно, где взять дополнительные средства.

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"Ведь вопрос мобилизации нуждается в комплексной реформе. Привлечение иностранцев является вспомогательным механизмом, но не решающим. Но, безусловно, нужно расширять этот формат и давать возможность рекрутинговым центрам больше полномочий и расширять их способности. Это должно быть подкреплено, конечно, и финансами", – добавила Фриз.

Ирина Фриз

Кроме того, народная избранница напомнила, что такие инициативы пока являются только концепцией.

"Никаких конкретных решений сейчас нет. Есть только общее видение концепции, не подкрепленной нормативными документами. Проблемные нюансы мобилизации нуждаются в решении на уровне внесения изменений в законодательство, а не подзаконных актов Кабмина", – резюмировала она.

Напомним, запланированная реформа мобилизации среди прочего может предусматривать усиление системы блокировки счетов. Правда, как это планируют сделать, неизвестно.