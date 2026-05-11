В одному магазині майже 3 грн, в іншому — 10: де купити найдешевші яйця

Цінники значно коливаються

Ціни на курячі яйця в супермаркетах суттєво відрізняються. В одних мережах яйця продають на понад 7 гривень дешевше.

У "GoToShop" порівняли ціни популярних магазинів і з’ясували, де купувати вигідніше. Детальніше про це написав "Телеграф".

Найнижчі ціни наразі пропонує "ЕКО Маркет". Тут яйця категорії С1 продають від 2,70 гривень за штуку. У "VARUS" ціни дещо вищі: яйця коштують від 5,30 до 5,99 гривні за штуку. Якщо брати яйце СВ, то вартість його складає 9,50 гривень.

Водночас у "METRO" за яйце першої категорії доведеться заплатити від 7,93 гривні за штуку.

Де найдешевші яйця.

Різницю вартості можна пояснити категорією яєць, брендом, упаковкою та умовами продажу. Нефасовані яйця зазвичай дешевші, тоді як великі або брендовані коштують дорожче. Також на ціну впливають логістика та акційні пропозиції супермаркетів.

