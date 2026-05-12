Гороскоп на 13 мая по картам Таро: Тельцам - приятное событие, Водолеям - яркие впечатление

Судьба подскажет правильный путь.

Для одних знаков Зодиака это будет время новых возможностей и вдохновения, а для других — момент переосмысления и внутреннего роста. Главное — внимательно относиться к своим ощущениям и не игнорировать интуицию, ведь именно она поможет принять правильные решения. "Телеграф" рассказывает, что ждет все знаки Зодиака 13 мая.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Сила

Завтра вам понадобится выдержка и уверенность в себе. Карта говорит о том, что вы сможете справиться даже с непростой ситуацией, если не поддадитесь эмоциям. День благоприятен для важных разговоров и смелых решений.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Десятка Пентаклей

Для Тельцов день будет связан с финансовой стабильностью и приятными событиями в семье. Возможны хорошие новости, связанные с работой или деньгами. Карта советует ценить поддержку близких людей.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Туз Жезлов

Перед вами откроются новые перспективы. Завтра появится шанс начать что-то важное или получить вдохновение для интересного проекта. Не бойтесь проявлять инициативу и действовать быстро.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Четвёрка Кубков

Вам стоит внимательнее относиться к возможностям, которые предлагает судьба. Из-за усталости или сомнений вы можете не заметить что-то действительно важное. День требует спокойствия и честности с собой.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Солнце

Один из самых ярких и позитивных дней ждёт именно вас. Карта обещает успех, хорошие новости и ощущение внутренней гармонии. Отличное время для общения, творчества и романтики.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Правосудие

Завтра всё будет зависеть от ваших решений и поступков. Карта советует сохранять объективность и не торопиться с выводами. Возможен важный разговор или ситуация, где придётся проявить честность.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Звезда

Для Весов день принесёт надежду и вдохновение. Даже сложные вопросы начнут постепенно решаться. Возможна неожиданная поддержка или приятное совпадение, которое поднимет настроение.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Башня

Завтра могут произойти неожиданные перемены или резкие повороты событий. Карта предупреждает: не держитесь за то, что уже потеряло смысл. Иногда разрушение старого открывает путь к чему-то лучшему.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Колесо Фортуны

Удача может неожиданно оказаться на вашей стороне. День принесёт шанс изменить ситуацию к лучшему или получить приятный сюрприз. Будьте готовы быстро реагировать на новые возможности.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Император

Вам предстоит день, когда особенно важно сохранять контроль над ситуацией. Карта говорит о стабильности, ответственности и возможности укрепить свои позиции в работе или личной жизни.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Шут

Завтра вам захочется свободы и новых впечатлений. Карта сулит неожиданные события, лёгкость и шанс начать что-то с чистого листа. Главное — не бояться перемен.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Верховная Жрица

Интуиция станет вашим главным помощником. Не стоит рассказывать окружающим обо всех своих планах. День подходит для творчества, спокойного отдыха и поиска ответов внутри себя.

Астрологические прогнозы и прогнозы Таро выходят на "Телеграфе" в рамках редакционной политики.