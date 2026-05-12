Гороскоп на 13 травня за картами Таро: Тельцям – приємна подія, Водоліям – яскраві враження

Доля підкаже правильний шлях.

Для одних знаків Зодіаку це буде час нових можливостей та натхнення, а для інших – момент переосмислення та внутрішнього зростання. Головне — уважно ставитись до своїх відчуттів і не ігнорувати інтуїцію, адже саме вона допоможе ухвалити правильні рішення. "Телеграф" розповідає, що чекає на всі знаки Зодіаку 13 травня.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Сила

Завтра вам знадобиться витримка та впевненість у собі. Карта говорить про те, що ви зможете впоратися навіть із непростою ситуацією, якщо не піддастеся емоціям. День сприятливий для важливих розмов та сміливих рішень.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Десятка Пентаклей

Для Тельців день буде пов’язаний із фінансовою стабільністю та приємними подіями у родині. Можливі хороші новини, пов’язані з роботою чи грошима. Карта рекомендує цінувати підтримку близьких людей.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Туз Жезлів

Перед вами відкриються нові перспективи. Завтра з’явиться шанс розпочати щось важливе чи отримати натхнення для цікавого проекту. Не бійтеся проявляти ініціативу та діяти швидко.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Четвірка Кубків

Вам варто уважніше ставитись до можливостей, які пропонує доля. Через втому чи сумніви ви можете не помітити щось дійсно важливе. День вимагає спокою та чесності із собою.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Сонце

Один із найяскравіших і позитивних днів чекає саме на вас. Карта обіцяє успіх, гарні новини та відчуття внутрішньої гармонії. Відмінний час для спілкування, творчості та романтики.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Правосуддя

Завтра все залежатиме від ваших рішень та вчинків. Карта рекомендує зберігати об’єктивність і не поспішати з висновками. Можлива важлива розмова чи ситуація, де доведеться проявити чесність.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Зірка

Для Терезів день принесе надію та натхнення. Навіть складні питання почнуть поступово вирішуватись. Можлива несподівана підтримка або приємний збіг, який підніме настрій.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Башта

Завтра можуть статися несподівані зміни чи різкі повороти подій. Карта попереджає: не тримайтеся за те, що вже втратило сенс. Іноді руйнування старого відкриває шлях до чогось кращого.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Колесо Фортуни

Успіх може несподівано опинитися на вашому боці. День принесе шанс змінити ситуацію на краще чи отримати приємний сюрприз. Будьте готові швидко реагувати на нові можливості.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Імператор

Вас чекає день, коли особливо важливо зберігати контроль над ситуацією. Карта говорить про стабільність, відповідальність та можливість зміцнити свої позиції в роботі чи особистому житті.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Блазень

Завтра вам захочеться свободи та нових вражень. Карта обіцяє несподівані події, легкість та шанс почати щось із чистого аркуша. Головне – не боятися змін.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Верховна Жриця

Інтуїція стане вашим основним помічником. Не варто розповідати оточуючим про всі свої плани. День підходить для творчості, спокійного відпочинку та пошуку відповідей у собі.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" в рамках редакційної політики.