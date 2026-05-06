Сплошные беспорядки и пустые улицы. Как оккупация изменила когда-то популярный курорт (видео)

Побережье становится диким и заброшенным

Многие украинские курорты Азовского моря за время российской оккупации пришли в упадок, среди них и Урзуф. К 2022 году его пляжи буквально ломились от количества людей, а сейчас – их даже в сезон нет.

В сети уже появилось свежее видео из временно оккупированного Урзуфа. Отметим, что село в Донецкой области было захвачено россиянами в 2022 году.

На кадрах видно, что, несмотря на раннее начало сезона, курорт почти мертв. У пляжей все магазины, кафе и другие заведения закрыты, а именно побережье пришло в упадок. Деревянные беседки разрушили ветер и время, металлические конструкции сильно поржавели. Местная "власть" ничего с этим не делает, поэтому курорт ежегодно становится все хуже.

Урзуф. Фото: открытые источники

При этом еще до 2022 года в Урзуфе уже с конца апреля бурлила жизнь. Приезжало немало туристов, особенно в выходные. Сейчас даже местные редко ходят на пляж, а туристов фактически нет.

Урзуф до оккупации. Фото: открытые источники

Как местная "власть" пускает пыль в глаза

Впрочем, упадок курорта не мешает местным "властям" имитировать "активную работу". Так, в апреле 2026 года появилось сообщение, что на территории поселка хотят реализовать проект по восстановлению гостиничного комплекса, пишут пропагандистские СМИ.

"Проект развития северо-восточной части села Урзуф предполагает создание туристско-информационного центра с торговой функцией, лунопарка с аттракционами", — говорится в сообщении.

Кроме того, обещают улучшить состояние пляжей и зоны возле них. Интересно, что четких или даже условных сроков никто не называет.

