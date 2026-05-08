Когда-то известный курорт Азовского моря стремительно приходит в упадок: печальные кадры из Бердянска

В сети показали реалии жизни в захваченном городе

Многие украинские курорты Азовского моря во время российской оккупации сильно пришли в упадок, среди них и Бердянск. До 2022 года его пляжи буквально ломились от количества людей, а сейчас – их даже в сезон нет.

В сети уже появилось свежее видео из временно оккупированного Бердянска. Отметим, что город в Запорожской области был захвачен россиянами в 2022 году.

На кадрах видно, что, несмотря на раннее начало сезона, курорт почти мертв. Место на видео уже почти не напоминает пляж. Деревянное здание понемногу рушится, а местная "власть" ничего с этим не делает, поэтому курорт ежегодно становится все хуже.

Примечательно то, что, несмотря на отсутствие людей, в море очень грязная вода. Обычно без отдыхающих она наоборот прозрачная.

Ранее жители Бердянска сообщали о критической ситуации с канализацией. По их словам, неочищенные сточные воды бесконтрольно сбрасываются в Азовское море, создавая угрозу экологии прибрежной зоны.

В городе, как и на большей части оккупированной территории Запорожской области, также наблюдались серьезные перебои с электроснабжением по 8-9 часов. Еще в начале марта жители начали жаловаться на грязную воду или ее отсутствие. В свою очередь, оккупанты заявили, что проблемы с водоснабжением в Бердянске исчезнут только в 2028 году.

Также "Телеграф" показал, как сейчас выглядит Урзуф. Побережье некогда популярного курорта становится диким и заброшенным.