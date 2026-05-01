Назад в "совок": в Мариуполе на 1 мая устроили СССРовский шабаш (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В оккупированном городе будто бы открыли портал в прошлое
Во временно оккупированном украинском Мариуполе россияне решили устроить "аттракцион в прошлое" в здании Приазовского государственного технического университета. Холл образовательного учреждения буквально захламили советской атрибутикой.
Соответствующие фотографии были опубликованы 1 мая в социальных сетях. На кадрах видно, что в одном из помещений появился стенд, оформленный в духе советской пропагандистской витрины. На нем — ярко-красные полотнища, лозунги в стиле "светлого будущего", а также символика комсомольских организаций.
Вся эта атрибутика уже давно ушла в прошлое, но только не для России, которая живет мечтами возродить СССР.
Некий "советский шабаш" в университете решили провести на 1 мая — День труда. Пытаясь вернуть былую атмосферу советских времен, россияне лишь забыли поставить табличку с надписью "экспонаты" возле своего "музея идеологического прошлого".
Особое впечатление производит общий контраст, ведь вокруг современного пространства будто бы открыт портал в прошлое. А студенты за столами с "интересом" рассматривают георгиевские ленточки (их использование, к слову, запрещено в Украине, как символ российской агрессии и оккупации). Некоторые тем временем нацепили их на пиджаки и красовались перед камерами.
В комментаиях под фотографиями украинцы не удержались от высказываний о происходящем в оккупированном городе. Некоторые коротко и нецензурно прокомментировали ситуацию, а некоторые нашли слова, чтобы описать всю нелепость события.
- "Какое позорище"
- "Все стабильно"
- "И это на полном серьезе"
