Назад в "совок": в Мариуполе на 1 мая устроили СССРовский шабаш (фото)

В оккупированном городе будто бы открыли портал в прошлое

Во временно оккупированном украинском Мариуполе россияне решили устроить "аттракцион в прошлое" в здании Приазовского государственного технического университета. Холл образовательного учреждения буквально захламили советской атрибутикой.

Соответствующие фотографии были опубликованы 1 мая в социальных сетях. На кадрах видно, что в одном из помещений появился стенд, оформленный в духе советской пропагандистской витрины. На нем — ярко-красные полотнища, лозунги в стиле "светлого будущего", а также символика комсомольских организаций.

Вся эта атрибутика уже давно ушла в прошлое, но только не для России, которая живет мечтами возродить СССР.

1 мая в Приазовском государственном техническом университете. Фото из соцсетей

Некий "советский шабаш" в университете решили провести на 1 мая — День труда. Пытаясь вернуть былую атмосферу советских времен, россияне лишь забыли поставить табличку с надписью "экспонаты" возле своего "музея идеологического прошлого".

Особое впечатление производит общий контраст, ведь вокруг современного пространства будто бы открыт портал в прошлое. А студенты за столами с "интересом" рассматривают георгиевские ленточки (их использование, к слову, запрещено в Украине, как символ российской агрессии и оккупации). Некоторые тем временем нацепили их на пиджаки и красовались перед камерами.

В комментаиях под фотографиями украинцы не удержались от высказываний о происходящем в оккупированном городе. Некоторые коротко и нецензурно прокомментировали ситуацию, а некоторые нашли слова, чтобы описать всю нелепость события.

"Какое позорище"

"Все стабильно"

"И это на полном серьезе"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой была "Азовсталь" при Украине и что с ней решили сделать россияне.