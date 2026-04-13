Стаи собак на улицах и ужасная вода из кранов. Во что оккупация превратила Мариуполь (фото, видео)

Россия оккупировала город 22 мая 2022 года

Украинский Мариуполь уже четыре года в российской оккупации. И за это время город существенно изменился, хотя власть пытается это всеми силами скрыть.

Многие местные каналы публикуют фото и видео из Мариуполя. "Телеграф" сделал подборку самых свежих, чтобы показать, как город выглядит сейчас.

Несмотря на отремонтированную центральную дорогу, где иногда встречается разметка, остается много заброшенных районов. Парки, детские площадки почти не убираются и не ремонтируются, поэтому многие конструкции ржавеют и становятся опасными для жизни. Новые ЖК, которые строят и пиарят "местные власти", — это пыль в глаза людей. Так как строят их на месте разрушенных домов.

Интересно, что застройщики не предлагают квартиры в новых ЖК тем, кто потерял свои во время вторжения. Они просто их продают и делают бизнес. В городе регулярно задерживают за "сотрудничество с Киевом". Так недавно арестован сотрудник администрации Мариуполя за передачу "спецслужбам Киева данных о дислокации ВС РФ".

Уровень жизни, к слову, в оккупированном Мариуполе все ниже. На это указывает не только то, что даже по центральным улицам люди передвигаются на повозках с лошадьми, но и то, что состояние воды и вообще водоснабжения ужасны. Буквально за несколько месяцев фильтры для воды превращаются в загрязненную массу, хотя обычно служат более полугода.

Фильтры после воды в Мариуполе Фото: местные каналы

Также в городе все больше бездомных собак, которые собираются в стаи и могут представлять опасность. В Мариуполе даже видели сову, что для большого города редкость. Ее визит может быть признаком одичания фауны на фоне уменьшения количества людей и отсутствия сезонов охоты.

Сова в Мариуполе. Фото: местные каналы

Стаи собак в Мариуполе. Фото: местные каналы

