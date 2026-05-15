Добавьте это в кастрюлю с овсянкой, и обычный завтрак станет ресторанным шедевром
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Овсяная каша будет очень вкусной
Овсяную кашу часто готовят как быстрый и питательный завтрак. Обычно ее варят на воде или молоке. Однако нередко она получается слишком плотной, клейкой или просто скучной на вкус. Если хочется чего-то более нежного и интересного, стоит попробовать необычный способ приготовления.
Чтобы овсянка получилась воздушной, легкой и почти суфлеобразной, в нее нужно добавить яичные белки. Благодаря этому каша приобретает кремовую текстуру, становится более сытной и одновременно нежной. Это простой прием, который заметно меняет привычное блюдо.
Об этой кулинарной хитрости рассказала блогер Ольга Фролова в соцсети Threads. По ее словам, одна порция такой овсянки с белками, фруктами и арахисовой пастой содержит около 23 г белков, 12 г жиров и 47 г углеводов.
Как приготовить овсянку на яичных белках
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Овсяные хлопья — 40 г
- Яичные белки – 120 г (3 шт.)
- Молоко – 3 ст. л.
- Вода — 120-150 мл
- Банан — 50 г
- Клубника — 50 г
- Арахисова паста – 1 ст. л.
- Подсластитель, корица или ванилин – по желанию
Этапы приготовления
- Смешайте овсяные хлопья, воду и молоко в кастрюльке. Поставьте на маленький огонь и варите 3–4 минуты, помешивая.
- Пока каша варится, взбейте яичные белки миксером или венчиком до пышной пены. Важный момент: не перевзбивайте — белки должны оставаться текучими, не превращаться в твердые пики. Именно тогда они идеально вмешиваются в кашу.
- Тонкой струйкой влейте взбитые белки в горячую овсянку, постоянно помешивая ложкой или лопаткой.
- Готовьте еще 2–3 минуты на минимальном огне, не прекращая помешивать. Каша станет заметно гуще, нежнее и приобретет кремовую текстуру.
- Переложите в тарелку и добавьте топпинги: нарезанный банан, свежую клубнику и ложку арахисовой пасты. По желанию посыпьте корицей или добавьте капельку ванилина — это подчеркнет сладость фруктов.
Советы по приготовлению
- Для приготовления такой каши лучше всего подходят мелкие овсяные хлопья типа "Экстра". Они быстро варятся и дают более однородную текстуру. Крупные хлопья нуждаются в более длительном времени и могут остаться жесткими.
- Не торопитесь добавлять белки. Если влить их в слишком горячую кашу резко и сразу, они свернутся. Добавлять белки нужно тонкой струйкой и постоянно помешивая кашу.
- Овсянка должна быть не слишком густой. Перед тем как добавлять белки, убедитесь, что каша еще редкая.
- Ореховую пасту в этом рецепте можно заменить горстью орехов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить высокобелковые лаваши за 15 минут. Это блюдо идеально подходит для вкусного завтрака.