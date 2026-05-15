Добавьте это в кастрюлю с овсянкой, и обычный завтрак станет ресторанным шедевром

Овсяная каша будет очень вкусной

Овсяную кашу часто готовят как быстрый и питательный завтрак. Обычно ее варят на воде или молоке. Однако нередко она получается слишком плотной, клейкой или просто скучной на вкус. Если хочется чего-то более нежного и интересного, стоит попробовать необычный способ приготовления.

Чтобы овсянка получилась воздушной, легкой и почти суфлеобразной, в нее нужно добавить яичные белки. Благодаря этому каша приобретает кремовую текстуру, становится более сытной и одновременно нежной. Это простой прием, который заметно меняет привычное блюдо.

Об этой кулинарной хитрости рассказала блогер Ольга Фролова в соцсети Threads. По ее словам, одна порция такой овсянки с белками, фруктами и арахисовой пастой содержит около 23 г белков, 12 г жиров и 47 г углеводов.

Как приготовить овсянку на яичных белках

Ингредиенты (на 1 порцию)

Овсяные хлопья — 40 г

Яичные белки – 120 г (3 шт.)

Молоко – 3 ст. л.

Вода — 120-150 мл

Банан — 50 г

Клубника — 50 г

Арахисова паста – 1 ст. л.

Подсластитель, корица или ванилин – по желанию

Этапы приготовления

Смешайте овсяные хлопья, воду и молоко в кастрюльке. Поставьте на маленький огонь и варите 3–4 минуты, помешивая. Пока каша варится, взбейте яичные белки миксером или венчиком до пышной пены. Важный момент: не перевзбивайте — белки должны оставаться текучими, не превращаться в твердые пики. Именно тогда они идеально вмешиваются в кашу. Тонкой струйкой влейте взбитые белки в горячую овсянку, постоянно помешивая ложкой или лопаткой. Готовьте еще 2–3 минуты на минимальном огне, не прекращая помешивать. Каша станет заметно гуще, нежнее и приобретет кремовую текстуру. Переложите в тарелку и добавьте топпинги: нарезанный банан, свежую клубнику и ложку арахисовой пасты. По желанию посыпьте корицей или добавьте капельку ванилина — это подчеркнет сладость фруктов.

Рецепт овсянки на белках

Советы по приготовлению

Для приготовления такой каши лучше всего подходят мелкие овсяные хлопья типа "Экстра". Они быстро варятся и дают более однородную текстуру. Крупные хлопья нуждаются в более длительном времени и могут остаться жесткими. Не торопитесь добавлять белки. Если влить их в слишком горячую кашу резко и сразу, они свернутся. Добавлять белки нужно тонкой струйкой и постоянно помешивая кашу. Овсянка должна быть не слишком густой. Перед тем как добавлять белки, убедитесь, что каша еще редкая. Ореховую пасту в этом рецепте можно заменить горстью орехов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить высокобелковые лаваши за 15 минут. Это блюдо идеально подходит для вкусного завтрака.