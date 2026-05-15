Додайте це у каструлю до вівсянки, і звичайний сніданок стане ресторанним шедевром

Вівсяна каша буде надзвичайно смачною

Вівсяну кашу часто готують як швидкий та поживний сніданок. Зазвичай її варять на воді або молоці. Проте нерідко вона виходить занадто щільною, клейкою або просто нудною на смак. Якщо хочеться чогось ніжнішого й цікавішого, варто спробувати незвичний спосіб приготування.

Щоб вівсянка вийшла повітряною, легкою та майже суфлеподібною, до неї треба додати яєчні білки. Завдяки цьому каша набуває кремової текстури, стає більш ситною та водночас ніжною. Це простий прийом, який помітно змінює звичну страву.

Про цю кулінарну хитрість розповіла блогерка Ольга Фролова в соцмережі Threads. За її словами, одна порція такої вівсянки з білками, фруктами та арахісовою пастою містить приблизно 23 г білків, 12 г жирів і 47 г вуглеводів.

Як приготувати повітряну вівсянку на яєчних білках

Інгредієнти (на 1 порцію)

Вівсяні пластівці — 40 г

Яєчні білки — 120 г (3 шт.)

Молоко — 3 ст. л.

Вода — 120–150 мл

Банан — 50 г

Полуниця — 50 г

Арахісова паста — 1 ст. л.

Підсолоджувач, кориця або ванілін — за бажанням

Етапи приготування

Змішайте вівсяні пластівці, воду та молоко в каструльці. Поставте на маленький вогонь і варіть 3–4 хвилини, помішуючи. Поки каша вариться, збийте яєчні білки міксером або вінчиком до пишної піни. Важливий момент: не перезбивайте — білки мають залишатися текучими, не перетворюватися на тверді піки. Саме тоді вони ідеально вмішаються в кашу. Тонкою цівкою влийте збиті білки в гарячу вівсянку, постійно помішуючи ложкою або лопаткою. Готуйте ще 2–3 хвилини на мінімальному вогні, не припиняючи помішувати. Каша стане помітно густішою, ніжнішою та набуде кремової текстури. Перекладіть у тарілку та додайте топінги: нарізаний банан, свіжу полуницю та ложку арахісової пасти. За бажанням посипте корицею або додайте крапельку ваніліну — це підкреслить солодкість фруктів.

Поради щодо приготування

Для приготування такої каші найкраще підходять дрібні вівсяні пластівці типу "Екстра". Вони варяться швидко й дають більш однорідну текстуру. Великі пластівці потребують довшого часу і можуть залишитися жорсткими. Не поспішайте додавати білки. Якщо влити їх у надто гарячу кашу різко й одразу, вони згорнуться. Додавати білки потрібно тонкою цівкою і постійно помішуючи кашу. Вівсянка має бути не надто густою. Перед тим як додавати білки, переконайтеся, що каша ще рідкувата. Горіхову пасту в цьому рецепті можна замінити на жменю горіхів.

