Вы до сих пор моете гречку руками? Проверьте, сколько грязи вы пропускаете (видео)

Один простой инструмент поможет быстро и тщательно промыть крупу

Гречневая каша — классика украинской кухни. Она питательна и хороша на вкус как отдельно, так и в сочетании с мясом, овощами или соусами.

В приготовлении этой крупы есть нюансы, влияющие на вкус и текстуру готовой каши. И один из них — промывание гречихи перед варкой. Большинство привыкли делать это руками в емкости или под проточной водой. Однако это можно сделать быстрее и эффективнее.

Зачем промывать гречку

Даже из чистой на вид пачки гречки в воду сразу идет пыль, мелкая шелуха и грязь, которая осела во время производства и хранения. Все это впоследствии оказывается в тарелке, если не промывать крупу.

К тому же хорошо промытая гречка варится более равномерно, не горчит и имеет более чистый, насыщенный вкус.

Как быстро промыть гречку

Большинство людей промывают гречку просто руками — насыпали в миску, залили водой, поводили ладонью по кругу и слили. Кажется, достаточно. Но блогер Эмилия Евтушенко показала, что это совсем не так. Она предлагает промывать гречку и другие крупы с помощью венчика.

Насыпьте крупу в глубокую миску. Залейте прохладной водой. Активно перемешайте венчиком в течение 20–30 секунд. Слейте воду, при необходимости повторите еще раз – и крупа готова к варке.

После промывания венчиком вода становится гораздо мутнее, чем при промывании руками, а вся грязь и пыль поднимается на поверхность. Венчик создает более интенсивное движение воды между крупинками — туда, куда пальцы просто не достают.

