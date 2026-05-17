Гороскоп на 18 мая по Таро: волна успеха у Львов, гармония в семье у Рыб

Перед многими знаками Зодиака раскрываются новые возможности

"Телеграф" составил гороскоп на 18 мая по картам Таро. Этот понедельник станет днем решительных действий и важного выбора для многих знаков Зодиака.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Правосудие

Вам придется принимать взвешенные решения и искать баланс во всем. Избегайте поспешных выводов — любые действия завтра будут иметь долгосрочные последствия. Поступайте по совести, и ситуация разрешится в вашу пользу.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Король Пентаклей

Этот день принесет успех в финансовых вопросах и укрепит вашу стабильность. Отличный момент для планирования бюджета, крупных покупок или инвестиций. Поделитесь своим благополучием с близкими, проявив ответную щедрость.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Башня

Карта указывает на необходимость срочно обратить внимание на свое самочувствие. Организм может посылать сигналы о накопившейся усталости, которые опасно игнорировать. Пересмотрите свои планы на день, чтобы избежать лишнего стресса и перегрузок.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Колесница

Перед вами открываются новые горизонты и возможности для быстрого продвижения вперед. Смело берите управление своей жизнью в собственные руки и не бойтесь перемен. Понедельник идеально подходит для поездок, командировок и старта амбициозных проектов.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Звезда

День наполнен вдохновением, надеждой и исполнением давних желаний. Вы будете четко видеть свои долгосрочные цели и верный путь к их достижению. Доверяйте интуиции — она выведет вас на волну успеха и гармонии.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Семерка Жезлов

Вам предстоит активно защищать свои позиции, личные границы или рабочие проекты. Не бойтесь чужой конкуренции, ведь у вас достаточно сил для победы. Твердо стойте на своем, и недоброжелатели будут вынуждены отступить.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость

Пришло время расставить все точки над "i" в затянувшихся вопросах. День требует максимальной честности как перед окружающими, так и перед самим собой. Любые юридические дела или подписание контрактов пройдут для вас успешно.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Четверка Жезлов

Понедельник принесет вам повод для искренней радости и небольшого триумфа. Это прекрасное время для укрепления семейных связей, встреч с друзьями или завершения важного этапа. Позвольте себе отпраздновать свои достижения в кругу близких людей.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Маг

Вы почувствуете колоссальный прилив энергии и уверенности в собственных силах. Все инструменты для достижения успеха уже находятся в ваших руках, нужно лишь начать действовать. Проявляйте инициативу, и вы сможете реализовать даже самые смелые идеи.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Отшельник

Этот день лучше посвятить внутреннему анализу, тишине и уединению. Шумные компании могут утомлять, поэтому минимизируйте пустые контакты. Тщательное обдумывание планов поможет вам найти ответы на волнующие вопросы.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Император

На первый план выйдут вопросы дисциплины, контроля и наведения порядка. Вам придется взять на себя роль лидера и проявить твердость характера в делах. Организаторские способности помогут вам легко структурировать задачи всей недели.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Влюбленные

Перед вами встанет необходимость сделать важный выбор, касающийся отношений или ценностей. Слушайте не только холодный разум, но и подсказки своего сердца. День обещает быть теплым, с гармонией в общение с дорогими людьми.