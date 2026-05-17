Гороскоп на 18 мая по Таро: волна успеха у Львов, гармония в семье у Рыб

Татьяна Кармазина
Расклад карт Таро на завтра 18 мая
Перед многими знаками Зодиака раскрываются новые возможности

"Телеграф" составил гороскоп на 18 мая по картам Таро. Этот понедельник станет днем решительных действий и важного выбора для многих знаков Зодиака.

♈ Овен (21 марта — 19 апреля) — Правосудие

Вам придется принимать взвешенные решения и искать баланс во всем. Избегайте поспешных выводов — любые действия завтра будут иметь долгосрочные последствия. Поступайте по совести, и ситуация разрешится в вашу пользу.

♉ Телец (20 апреля — 20 мая) — Король Пентаклей

Этот день принесет успех в финансовых вопросах и укрепит вашу стабильность. Отличный момент для планирования бюджета, крупных покупок или инвестиций. Поделитесь своим благополучием с близкими, проявив ответную щедрость.

♊ Близнецы (21 мая — 20 июня) — Башня

Карта указывает на необходимость срочно обратить внимание на свое самочувствие. Организм может посылать сигналы о накопившейся усталости, которые опасно игнорировать. Пересмотрите свои планы на день, чтобы избежать лишнего стресса и перегрузок.

♋ Рак (21 июня — 22 июля) — Колесница

Перед вами открываются новые горизонты и возможности для быстрого продвижения вперед. Смело берите управление своей жизнью в собственные руки и не бойтесь перемен. Понедельник идеально подходит для поездок, командировок и старта амбициозных проектов.

♌ Лев (23 июля — 22 августа) — Звезда

День наполнен вдохновением, надеждой и исполнением давних желаний. Вы будете четко видеть свои долгосрочные цели и верный путь к их достижению. Доверяйте интуиции — она выведет вас на волну успеха и гармонии.

♍ Дева (23 августа — 22 сентября) — Семерка Жезлов

Вам предстоит активно защищать свои позиции, личные границы или рабочие проекты. Не бойтесь чужой конкуренции, ведь у вас достаточно сил для победы. Твердо стойте на своем, и недоброжелатели будут вынуждены отступить.

♎ Весы (23 сентября — 22 октября) — Справедливость

Пришло время расставить все точки над "i" в затянувшихся вопросах. День требует максимальной честности как перед окружающими, так и перед самим собой. Любые юридические дела или подписание контрактов пройдут для вас успешно.

♏ Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Четверка Жезлов

Понедельник принесет вам повод для искренней радости и небольшого триумфа. Это прекрасное время для укрепления семейных связей, встреч с друзьями или завершения важного этапа. Позвольте себе отпраздновать свои достижения в кругу близких людей.

♐ Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Маг

Вы почувствуете колоссальный прилив энергии и уверенности в собственных силах. Все инструменты для достижения успеха уже находятся в ваших руках, нужно лишь начать действовать. Проявляйте инициативу, и вы сможете реализовать даже самые смелые идеи.

♑ Козерог (22 декабря — 19 января) — Отшельник

Этот день лучше посвятить внутреннему анализу, тишине и уединению. Шумные компании могут утомлять, поэтому минимизируйте пустые контакты. Тщательное обдумывание планов поможет вам найти ответы на волнующие вопросы.

♒ Водолей (20 января — 18 февраля) — Император

На первый план выйдут вопросы дисциплины, контроля и наведения порядка. Вам придется взять на себя роль лидера и проявить твердость характера в делах. Организаторские способности помогут вам легко структурировать задачи всей недели.

♓ Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Влюбленные

Перед вами встанет необходимость сделать важный выбор, касающийся отношений или ценностей. Слушайте не только холодный разум, но и подсказки своего сердца. День обещает быть теплым, с гармонией в общение с дорогими людьми.

#Знаки Зодиака #Астрология #Гороскоп на сегодня #Таро #Гороскоп