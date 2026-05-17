Украина в топ-10 Евровидения 2026: какие страны отдали свои баллы LELÉKA

Украина попала в топ-10

В субботу, 16 мая, состоялось 70-е, юбилейное Евровидение. Украина получила высокие баллы, но не одержала победу в песенном конкурсе. В гранд-финале LELÉKA, которая еще в полуфинале установила рекорд с песней "Ridnym", поразила еврофанов по всему миру чувственным исполнением.

Украинский номер получил высокие оценки как от национальных жюри, так и телезрителей. После оглашения результатов стало известно, что Украина заняла 9 место.

Именно поддержка телеголосования позволила Украине попасть в топ-10 – зрители оценили наше выступление в 167 баллов. А от национального жюри LELÉKA получила 54 балла.

Какие страны отдали свои голоса за Украину

Высшее выступление нашей страны оценила Швейцария — в 12 баллов. Азербайджан поставил LELÉKA 10 баллов, а Италия, Великобритания и Латвия — по 7. От Франции мы получили 6 баллов, а от Португалии — 3. Польша и Румыния поставили Украине по 1 баллу.

Как жюри Украины оценило выступления других стран

Лидер группы Ziferblat Даниил Лещинский объявил в прямом эфире балы от Украины. 12 баллов от Национального жюри Украины получила Мальта. Остальные баллы распределили так: 10 баллов – Израиль, 8 баллов – Молдова, 7 баллов – Чехия, 6 баллов – Финляндия, 5 баллов – Франция, 4 балла – Италия, 3 балла – Румыния, 2 балла – Австралия, 1 балл – Великобритания.

LELÉKA выступала в первой половине финала и сделала ставку не на масштабные спецэффекты, а на атмосферу и эмоциональность. Постановка объединяла этнические мотивы, живую бандуру и минимализм. Номер был полон символизмов: образ певицы и макияж — это аллюзия к украинскому фильму "Белая птица с черным признаком" (белый костюм и черная стрелка), один из фрагментов напомнил фото из "Азовстали".

По результатам голосования зрителей Украина получила 167 баллов. Суммарно LELÉKA получила 221 балл.

Украина в этом году продолжила собственный рекорд — страна ни разу не вылетала из полуфиналов Евровидения с момента их введения. Победительницей Евровидения 2026 года стала Болгария и ее представительница Dara с песней Bangaranga, из-за чего украинцы разъярены.

Напомним, что финал Евровиденья в 2026 году состоялся в австрийском городе Вена в субботу, 16 мая.