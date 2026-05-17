Гороскоп на 18 травня по Таро: хвиля успіху у Левів, гармонія в сім’ї у Риб

Перед багатьма знаками Зодіаку відкриваються нові можливості

"Телеграф" склав гороскоп на 18 травня за картами Таро. Цей понеділок стане днем рішучих дій та важливого вибору для багатьох знаків Зодіаку.

♈ Овен (21 березня — 19 квітня) — Правосуддя

Вам доведеться приймати виважені рішення та шукати баланс у всьому. Уникайте поспішних висновків – будь-які дії завтра матимуть довгострокові наслідки. Робіть по совісті, і ситуація вирішиться на вашу користь.

♉ Телець (20 квітня — 20 травня) — Король Пентаклів

Цей день принесе успіх у фінансових питаннях та зміцнить вашу стабільність. Відмінний момент для планування бюджету, великих покупок чи інвестицій. Поділіться своїм добробутом з близькими, виявивши щедрість у відповідь.

♊ Близнюки (21 травня — 20 червня) — Вежа

Карта вказує на необхідність терміново звернути увагу на своє здоров’я. Організм може посилати сигнали про накопичену втому, які небезпечно ігнорувати. Перегляньте свої плани на день, щоб уникнути зайвого стресу та перевантажень.

♋ Рак (21 червня — 22 липня) — Колісниця

Перед вами відкриваються нові горизонти та можливості для швидкого просування вперед. Сміливо беріть керування своїм життям у власні руки і не бійтеся змін. Понеділок ідеально підходить для поїздок, відряджень та старту амбітних проєктів.

♌ Лев (23 липня — 22 серпня) — Зірка

День сповнений натхненням, надією та здійсненням давніх бажань. Ви будете чітко бачити свої довгострокові цілі та вірний шлях до їхнього досягнення. Довіряйте інтуїції — вона виведе вас на хвилю успіху та гармонії.

♍ Діва (23 серпня — 22 вересня) — Сімка Жезлів

Ви маєте активно захищати свої позиції, особисті межі або робочі проєкти. Не бійтеся чужої конкуренції, адже маєте достатньо сил для перемоги. Твердо стійте на своєму, і недоброзичливці будуть змушені відступити.

♎ Терези (23 вересня — 22 жовтня) — Справедливість

Настав час розставити всі крапки над "i" в питаннях, що затяглися. День вимагає максимальної чесності як перед навколишніми, так і перед собою. Будь-які юридичні справи або підписання контрактів пройдуть успішно.

♏ Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) — Четвірка Жезлів

Понеділок принесе вам привід для щирої радості та невеликого тріумфу. Це чудовий час для зміцнення сімейних зв’язків, зустрічей із друзями чи завершення важливого етапу. Дозвольте собі відсвяткувати свої здобутки у колі близьких людей.

♐ Стрілець (22 листопада — 21 грудня) — Маг

Ви відчуєте колосальний приплив енергії та впевненості у власних силах. Всі інструменти для досягнення успіху вже знаходяться у ваших руках, потрібно лише почати діяти. Проявляйте ініціативу, і ви зможете реалізувати навіть найсміливіші ідеї.

♑ Козоріг (22 грудня — 19 січня) — Самітник

Цей день краще присвятити внутрішньому аналізу, тиші та самоті. Гучні компанії можуть стомлювати, тому мінімізуйте порожні контакти. Ретельне обмірковування планів допоможе знайти відповіді на питання, що хвилюють.

♒ Водолій (20 січня — 18 лютого) — Імператор

На перший план вийдуть питання дисципліни, контролю та наведення ладу. Вам доведеться взяти на себе роль лідера та проявити твердість характеру у справах. Організаторські здібності допоможуть вам легко структурувати завдання всього тижня.

♓ Риби (19 лютого — 20 березня) — Закохані

Перед вами постане необхідність зробити важливий вибір щодо стосунків чи цінностей. Слухайте не лише холодний розум, а й підказки свого серця. День обіцяє бути теплим, із гармонією у спілкуванні з дорогими людьми.