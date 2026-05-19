"АТБ" мог выглядеть совсем иначе: владельцы боялись, что будут воровать

В далеком 1993 году система продаж, где товар в открытом доступе, была очень редкой

Магазины сети "АТБ" могли бы сейчас работать не в привычном нам формате супермаркетов. Поначалу это были гастрономы, где торговали через прилавок.

Об этом рассказал совладелец "АТБ" Виктор Карачун. По его словам, в далеком 1993 году, когда создавался бизнес, выросший сейчас в крупнейшую в Украине сеть розничной торговли, владельцы опасались, что посетители супермаркетов будут воровать товар с полок, если он будет в открытом доступе.

"Наши первые 30-40 магазинов имели формат "гастроном", там торговали через прилавок. Мы долго не могли переключиться на супермаркет. Боялись, что будут все воровать. Но все же решили открывать супермаркеты", — рассказал Карачун.

Супермаркет "АТБ". Фото: Алена Заярна, "Телеграф"

Он добавил, что начинал бизнес вместе с партнерами с кафе "Сосенки" в Днепре. Затем по всему городу они разместили столики, где продавали сигареты и жвачки. Это принесло больше прибыли, чем кафе. Это подтолкнуло переориентироваться на торговлю. За 80 тысяч долларов (их пришлось занимать у знакомых) партнеры приобрели первый магазин.

Сейчас существуют "черные" и "синие" магазины "АТБ" — чем они отличаются

Первыми в Украине стали появляться именно синие супермаркеты, которые имели синюю форму для сотрудников, логотип и элементы дизайна этого цвета. Но где-то с 2017 года начали появляться черные "АТБ". У них темно-серый, почти чёрный фасад, соответствующий логотип и серая форма у сотрудников.

Кроме дизайна, эти магазины имеют определенные отличия. "Черным" присущ более широкий ассортимент товара, свежая выпечка, кофейные аппараты и т.д. Это обусловлено не цветом, а тем, что новые "АТБ" делают более просторными, занимая большую площадь.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уникальном зеленом супермаркете "АТБ" в Запорожье. Чем он отличается и как выглядит.